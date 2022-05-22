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Hasankeyf’te ’turizm ve gastronomi’ coşkusu

Batman’ın Hasankeyf ilçesinin yöresel yemekleri ve güzelliklerinin tanıtıldığı "1. Uluslararası Hasankeyf Turizm ve Gastronomi Festivali" büyük bir coşku ile başladı.

Haberde İnsan 22.05.2022, 09:08
Hasankeyf’te ’turizm ve gastronomi’ coşkusu

Batman’ın Hasankeyf ilçesinin yöresel yemekleri ve güzelliklerinin tanıtıldığı "1. Uluslararası Hasankeyf Turizm ve Gastronomi Festivali" büyük bir coşku ile başladı.

Etkinliğin ilk gününde Türkiye’nin tanınmış aşçılarından 65 şef, et ve balık çeşitlerinden oluşan yemek sunumları yaptı. Festival çerçevesinde düzenlenen yemek yarışmasında 60 yöresel yemek jürinin beğenisine sunuldu. Yarışmada, çömlekte kışlık türlü yemeği yapan Nursel Çoban birinci, perde pilavıyla Esra Demir ikinci, kaburga dolması ile Osman Biçen üçüncü oldu. Birinci olan Çoban, tam altınla ödüllendirildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, yaptığı açıklamada, pek çok özel üniversite olmak üzere devlet üniversitelerinde mantar gibi ürüyecek şekilde gastronomi bölümü açılmaya başlandığını belirterek, Hasankeyf’in tarihiyle, kültürüyle övünen bir yer olabilmesi için tarihsel mirasın yanı sıra gastronomi ve yöresel mutfağının da konuşulması gerektiğini kaydetti.

Turizmin dünyada kendisine yeni bir alan bulduğunu ve ülkelerin mutfakları yerini tarihsel mutfaklara bırakarak boyut değiştirdiğini dile getiren Vali Canalp, “Bugün çok daha önemli hale geldi. Bugün paradigmayı yeniden yazdırıyor. Bizim de festivallerle anılan tarihiyle, kültürüyle övünen bir Hasankeyf olabilmemiz için başka şeylerin yanı sıra, tarihsel mirasımızın yanı sıra gastronomimizi de mutfağımızla konuşturmamız gerekiyor” dedi.

Turizmin konaklama olduğunu aktaran Vali Canalp, "Konaklama olmadığı zaman ortaya çıkmış olan turizm de siz ne derseniz deyin cılız bir turizmdir, seyrek bir turizmdir, gevşek bir turizmdir, katma değerde yüksek olan bir turizm değildir. Bizim burada temel olarak bundan sonra üzerinde odaklanmamız gereken husus nedir derseniz ben size bunu söylüyorum. Bunun üzerine odaklanmamız gerekiyor. Burada oteller kurmamız gerekiyor. Ama bu otelleri kurarken de asla ve kata buranın doğasını, arkeolojisini, geçmişini, mirasını zedelemeyen oteller kurmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaya otellerin kurulması gerektiğini ifade eden Vali Canalp, “Bizim burada turistleri kaya otellere kayıklarla yürütmemiz gerekir. Kaya otellerin asla ve kata mağaraların içerisinde buranın doğası da kültürü de kalıntıları da zarar vermeden yapılmış olması gerekiyor. Bu bir idealdir. Ama meslek hayatım boyunca pek çok şeyin hayalini kurdum. Hayal ettiğim yüz şey varsa belki hepsini yapamadım ama Cenabı Allah hayallerimden pek çoğunu bana yaşatmayı nasip etti. Buradan Cenabı Allah’a duamdır. Allah’ım inşallah bu hayalimi de gerçek kıl" şeklinde konuştu.

Festivale, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti MKYK Üyesi Şaziye Gündüz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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