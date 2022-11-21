Hasan Can’ın TOMA’ya binme hayali gerçeğe dönüştü

Kocaeli’nde özel gereksinimli Hasan Can’ın zırhlı araç ve TOMA’ya binme hayali gerçeğe dönüştü. Evinden polis otosuyla alınan Can, bindiği araçlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli Hasan Can’ın hayalini gerçekleştirdi. Hasan Can’ın zırhlı araç ve TOMA’ya binme hayalinin Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine emniyet harekete geçti. Bu sabah evinden polis otosuyla alınan Hasan Can, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada hayali olan zırhlı araç ve TOMA’ya bindirilen Hasan Can, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hasan Can’ın mutluluğu yüzüne yansıdı.