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Harçlıklarıyla su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtılar

Türkiye Diyanet Vakfı’nın " Bir Damla Hayat ‘’ Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesine bir destek de TDV yurtlarında kalan öğrencilerinden geldi.

Haberde İnsan 19.11.2021, 11:43
Harçlıklarıyla su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtılar

Türkiye Diyanet Vakfı’nın " Bir Damla Hayat ‘’ Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesine bir destek de TDV yurtlarında kalan öğrencilerinden geldi.

2019-2020 eğitim yılı içinde TDV Yurtlarında kalan öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarıyla Türkiye Diyanet Vakfı’nın temiz suya erişmekte zorluk çeken ülkelerde yürüttüğü "Bir Damla Hayat’’ Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesine katkı sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç duyulan ülkelerde “Bir Damla Hayat ‘’projesi kapsamında su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını belirtti.

“35 ülkede 760 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtık”

‘’ Bir Damla Hayat ‘’ Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesi ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2015 yılından itibaren 35 ülkede 760 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtığını aktaran Açık, “Vakfımız tarafından açılan su kuyularının çalışır durumda olup olmadıkları, bakım ve onarımları yine Vakfımız tarafından bölgelerde iş birliği yaptığımız kuruluşlarla birlikte takip ediliyor” dedi.

“Kuyularımız sadece insanların değil bölgedeki tüm canlıların temiz su ihtiyacını karşılıyor”

Su kuyularının güneş enerjisi ile çalıştığını belirten Açık, “Kuyularımızın uzun yıllar boyunca bölge halkının ihtiyacını kesintisiz olarak karşılayabilmesi için sürekli olarak bakımları yapılıyor. Kuyularda herhangi bir olumsuzluk olması durumunda ivedilikle olumsuzluğun giderilmesi için çalışma yürütülüyor. Kuyularımız 50 ila 500 metre derinliklere açılarak ihtiyacın uzun süre karşılanması amaçlanıyor. Açılan su kuyusu ve vakıf çeşmelerimiz sahip oldukları su depoları ve tasarımları ile yalnız insanların değil bölgedeki tüm canlıların temiz su ihtiyacını karşılıyor” diye konuştu.

‘’15 bin kişi faydalanacak’’

TDV Yurtlarında kalan öğrencilerin harçlıkları ile bir Batı Afrika ülkesi olan Togo’da da su kuyusu açıldığını kaydeden Açık, “Toga’da şimdiye kadar 101 adet su kuyusu açtık, bu kuyumuzdan da 15 bin kişi faydalanacak. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ şiarıyla hareket edip bu kuyumuzun açılmasına vesile olmuşlardır. Kısıtlı imkanlarına rağmen, harçlıklarından kısıp su kuyumuza katkı sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor ve ‘İyi ki varsınız’ diyoruz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, TDV Genel Merkezinde düzenlenen törende harçlıklarını su kuyusu açılması için bağışlayan öğrencilere temsilen su kuyusu ve vakıf çeşmesi maketi hediye etti.

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