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Harabeye dönen evi restore edilince gözyaşlarına hakim olamadı

Sakarya’da felç geçirdikten sonra hayatı altüst olan 60 yaşındaki Necdet Kıran’ın imdadına iki gencin sosyal medya platformu üzerinde kurduğu yardımlaşma derneği koştu. Çöp yığınlarıyla kaplanan harabe evinin baştan aşağıya yenilendiğini gören Kıran, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberde İnsan 27.02.2022, 12:11
Harabeye dönen evi restore edilince gözyaşlarına hakim olamadı

Sakarya’da felç geçirdikten sonra hayatı altüst olan 60 yaşındaki Necdet Kıran’ın imdadına iki gencin sosyal medya platformu üzerinde kurduğu yardımlaşma derneği koştu. Çöp yığınlarıyla kaplanan harabe evinin baştan aşağıya yenilendiğini gören Kıran, gözyaşlarına hakim olamadı.

Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Valide Sokak’ta yaşayan 60 yaşındaki Necdet Kıran, geçirdiği rahatsızlık neticesinde felç kaldı. Harabeye dönen evde yaklaşık 6 yıldır felçli olarak özel gereksinimli kardeşi ile kalan Kıran’ın yemek ihtiyaçları ise belediye tarafından karşılanıyor. Kardeşinin dışarıdan getirdiği eşyalarla adeta çöp eve dönen evde yaşam mücadelesi veren Kıran’ın imdadına Limit Yok ekibinin kurucuları Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun isimli iki kişinin sosyal medyada kurduğu İyilik Kazanacak adlı yardımlaşma derneği koştu. Kıran’ın evinde gördükleri manzara karşısında duyarsız kalmayan ekip, harabeye dönüşen evi yenilemek için kolları sıvadı. Adeta çöp yığını ile dolu olan evi görüntüleyen Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun, bu anları sosyal medyada kurmuş oldukları Limit Yok sayfasına yükledi. Paylaşılan video sonrasında takipçilerden gelen destekler sayesinde harabe ev, yaklaşık 2 ayda baştan aşağıya yenilendi. Necdet Kıran, evinin yeni halini gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı.

“Viraneydi burası”

Evinin yenilenmiş halini görünce mutluluk gözyaşlarını tutamayan Necdet Kıran, “Çok berbattı, viraneydi burası. Daha sonrasında kızım bana telefon ederek dernekten bahsetti. Cüneyt ile Ömer’den Allah razı olsun, geldiler gördüler halimizi. Bu hale getirdiler evi. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Çok mutluyum” dedi.

“Evi sıfırdan restore ederek yaşanabilir hale getirdik”

Çöp yığınına dönen evi gördüklerinde duygulandıklarını aktaran İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Kaçan, “Limit Yok diye bir sosyal medya platformu kurduk. Burada insanlara yardım edeceğimizi

duyurduk ve çok güzel şeyler başardık. Necdet amcamızın evi de bunlardan bir tanesi. Tabii bunların hepsini kendimiz değil, takipçi ve destekçilerimizin sayesinde başardık. Necdet amcamızın yakınları bize ulaştı, eve geldik ve ev gerçekten tamamen çöp evdi. Amcamızın bir kardeşi var, kendisi özel gereksinimli, sürekli dışarıdan topladığı eşyaları eve getirmiş. Burası o yüzden tamamen çöp ev haline gelmişti. Bizler de Necdet amcamızın bu halde yaşadığını gördüğümüzde çok duygulandık ve yardım etmek istedik. Çektiğimiz videosunu sosyal medya platformunda paylaştık. Oradan gelen destekler doğrultusunda amcamızın evini sıfırdan restore ederek yaşanabilir bir hale getirdik. Allah’ın izniyle bu saatten sonra da Necdet amcamızın her zaman yanındayız. İlk gördüğümüzde hüzün ve çaresizlik gözyaşlarıydı ama şimdi mutluluk gözyaşlarını gördüğümüz için biz de mutluyuz” diye konuştu.

“Mutlu gününe şahitlik ediyoruz”

Yardım yapmak isteyen vatandaş ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar arasında köprü görevi gördüklerini belirten İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği Başkanı Cüneyt Uzun ise, “Necdet amcamızın yakınları bize ulaşarak durumu ilettiler, gelip tespit yaptıktan sonra Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne giderek olayın iç yüzünü öğrenmek istedik. Amcamız gerçekten ihtiyaç sahibi, felç geçirdikten sonra devlet maaş bağlamış kendisine, sadece o maaşla geçiniyor. Evi yaklaşık 1 buçuk, 2 ay içerisinde düzenledik. Bugün de Necdet amcamızın mutlu gününe tanıklık, şahitlik ediyoruz. Onun mutlu olması bizi de gerçekten mutlu ediyor. Gözyaşlarının da mutluluk gözyaşları olduğunu biliyoruz. Sosyal medya platformlarında Limit Yok sayfamızda yaptığımız projeleri paylaşıyoruz. Derneğimizin resmi numarası orada mevcut, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar o numara üzerinden bize ulaşıyorlar. Hanelerine gidip tespiti gerçekleştirdikten ve kaymakamlıktan da sorgulattıktan sonra gerçekten ihtiyaç sahibi ise gerekli yardımları kendilerine yapıyoruz. Yardım yapmak isteyen vatandaşla yardıma ihtiyacı olan

vatandaş arasında bir köprü görevi görüyoruz ve onlardan gelen destekleri ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çöp yığını halindeydi, içeriye girilmesi mümkün değildi”

Gerçekleştirdikleri hizmetten dolayı Limit Yok ekibine teşekkürlerini ileten Adapazarı Yenigün Mahallesi Muhtarı Nevzat Berber, “Necdet kardeşimiz burada çok perişan bir durumdaydı. Bu ev bundan 2 ay önce çöp yığını halindeydi. İçeriye girilmesi mümkün değildi. Hep birlikte burayı bu hale getirdik” ifadelerini kullandı.

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