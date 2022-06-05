Harabe evde yaşayan 8 çocuklu Aygün ailesinin yeni ev sevinci

Karabük’te harabe bir evde hayata tutunmaya çalışan 8 çocuklu Aygün ailesi Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Birimi öncülüğünde yaptırılan yeni evine kavuştu.

Merkez ilçeye bağlı Çukurca Köyü Ocasak Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuklu Fatma ve Zühtü Aygün ailesinin virane içerisinde bulunan bir evde zorluk içerisinde yaşadığı bilgisini alan Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Birimi çalışma başlattı. Ailenin yapmaya çalıştığı ev inşaatını imkansızlıklar nedeniyle tamamlayamadığını tespit eden ekipler ‘Sıcak Bir Yuva İçin Elele’ kampanyasını hayata geçirdi. 7 Nisan 2022 tarihinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlarla evin inşaatı tamamlandı. Mobilya, beyaz eşya, televizyon, ev ve mutfak gereçleri, güneş enerji sistemi, soba, gibi gerekli tüm ihtiyaçların giderildiği evdeki çocukların kullanımı için iki adet laptop, giyim ve gıda ihtiyaçları da tedarik edildi.

Yeni evin anahtar teslimi için köyde tören düzenlendi. Törene AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Av. Cemalettin Yavaşçı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Birimi Başkanı Fatma Zehra Acar ve yönetimi ile köylüler katıldı.

Törende konuşan AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik, Kızılay’ın önderliğinde evi teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aygün ailesi için eğitim ve danışmanlık hizmetleri başlattıklarını ve sürdürmeye devam edeceklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, “Bunun yanında sosyal, ekonomik desteklerimiz de devam ediyor. Yine Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da yardımlarımız sürüyor. Bizim için buradaki çocuklarımız ve ailemiz çok önemli. Eğitimleri konusunda da Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz” diye konuştu.

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Av. Cemalettin Yavaşçı ise, Koordinasyon biriminin önderliğinde bağışçıların destekleriyle güzel bir hizmete vesile olduklarını ifade ederek, “Yaşanabilir bir ortam sağladığımız için mutluyuz. İnşallah sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirirler burada” dedi.

Yavaşçı, evin içerisindeki eşyaların yeni olduğunu ve dolapların elbiselerle doldurulduğunu aktararak hayvancılıkla uğraşan aileye destek sağlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile evin anahtarı Aygün ailesine teslim edildi. Anne Fatma Aygün, anahtar teslim sırasında gözyaşlarını tutamazken, çocuklarıyla birlikte yeni evlerine geçmenin sevincini yaşadı.