Hanzade Doğan Kimdir?

HANZADE DOĞAN KİMDİR?

11 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen iş kadını, hayırsever, girişimci ve e-ticaret öncüsü Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Aydın Doğan ve Sema Doğan'ın üçüncü kızıdır.

Babası medya patronu, iş adamı, girişimci, hayırsever ve Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Doğan Holding'i kuran yatırımcıdır. Annesi ise Doğan Şirketler Grubu Holding'de eski Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olan Doğan Boyner, London School of Economics'den lisans ve New York'taki Columbia University'den işletme yüksek lisans derecesine sahiptir.

Doğan Online Şirketler Grubu'nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Doğan Boyner, aynı zamanda Doğu'nun Amazon'u olarak anılan ''Hepsiburada'' e-ticaret platformunun Başkanıdır. Temmuz 2019'da Forbes dergisi tarafından ''dünyanın en başarılı kadın teknoloji girişimcilerinden biri'' olarak ilan edilmiştir.

Girişimcilik alanındaki başarılarının yanı sıra, Türkiye'deki köklü birçok şirketin yönetiminde de liderlik yapmış olan Hanzade Doğan; enerji, medya, sanayi, ticaret, sigorta ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Doğan Holding'in Başkan Yardımcısı'dır.

Petrol Ofisi'nin Başkanlığını da yürütmüş olan Doğan Boyner, Doğan Holding ile Orta Avrupa'nın önde gelen petrol ve gaz şirketi OMV arasında stratejik iş birliği kurmak üzere yapılan ortaklık anlaşmasında aktif rol almış, ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Uluslararası forumlara konuşmacı olarak katılan Doğan Boyner, Davos'da yapılan 2020 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında ve Paris'te gerçekleştirilen 2019 Fortune Global Forumunda da konuşmacı olarak yer almıştır.

Global İlişkiler Forumu'nun Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Brookings Enstitüsü Mütevelli Heyeti Üyesi ve Columbia Üniversitesi Columbia Business School'da Gözetmenler Kurulu'nda aktif roller almaktadır.

İŞ HAYATI

Hanzade Doğan Boyner, London School of Economics'den mezun olduktan sonra kariyerine Londra'da Goldman Sachs şirketinde finansal analist (CMT) olarak başlamıştır.

Aile şirketinde kısa bir süre çalıştıktan sonra ülkenin önde gelen internet holdingi Doğan Online'ı kuran Doğan Boyner, 2001 yılında teknoloji şirketi Hepsiburada'yı ve 2006 yılında yine bir teknoloji şirketi olan Nesine'yi kurmuştur.

HAYIR İŞLERİ

Doğan Boyner, 2017 yılında Türkiye'nin 72 ilinde 5.000'den fazla kadın girişimciyi doğrudan destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını başlatmıştır. Program, kadın girişimcilere Hepsiburada'da ücretsiz sanal mağaza açma fırsatı sunmaktadır.

Aydın Doğan Vakfı Başkanı olarak Doğan Boyner, Doğan Grubu'nun hayırseverlik faaliyetlerini yönetmekte ve Türkiye'deki kız çocukları ve kadınların eğitimine ve güçlendirilmesine yönelik yatırımlar yapmaktadır

Kız çocukları ve kadınların eğitiminin önündeki ekonomik ve kültürel engelleri kaldırmayı amaçlayan "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasını hayata geçirmiştir. Kampanya kapsamında 50.000'den fazla burs verilirken, ülke çapında 33 kız öğrenci yurdu inşa edilmiş ve bu da okul çağındaki kız çocuklarının eğitim görmesinde önemli bir artış sağlamıştır.

Doğan Boyner, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye'nin ''En Başarılı İş Kadını'' seçilmiştir.

ÖZEL HAYATI

2019'da küresel teknoloji girişimcileri arasında en başarılı kadınlardan biri olarak kabul edilen Doğan Boyner, Nisan 2007'de Boyner Sanayi A.Ş. CEO'su Türk işadamı Osman Boyner ile evlenmiştir ve iki kız çocuğu annesidir.