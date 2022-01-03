Hamile eşini hastaneye yetiştiriyordu trafiğe takıldı, imdadına polis yetişti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde doğum sancısı tutan eşini hastaneye götürmeye çalışan vatandaş, trafiğe takılınca motorize ekiplerden yardım istedi. Yardımı geri çevirmeyen ekipler, siren çalarak çifte hastaneye kadar eskortluk etti.

Serdivan ilçesinde doğum sancısı olan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan Mert Atalay isimli vatandaş, yoğun olan trafikte mahsur kaldı. Ne yapacağını bilemeyen Atalay, o esnada yanından geçen yunus ekiplerinden yardım istedi. Yardıma duyarsız kalmayan ekipler, siren çalarak çifte hastaneye kadar eskortluk yaptı. Hızla doğuma alınan anne, ‘Atlas’ ismi verilen bebeği Dünya’ya getirdi. Büyük mutluluk yaşayan baba Atalay, doğumun ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yunus ekiplerine teşekkür etti. Ekiplerin duyarlılığı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri’ne (KGYS) yansıdı. Görüntülerde ise motorize ekiplerin vatandaşa eskortluk etmesi yer alıyor.