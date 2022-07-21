Hamdi Ulukaya, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Savunucusu ilan edildi

Sıfırdan başlayarak Chobani markasını ABD’de alanında dev şirketlerden biri haline getiren ve başta mültecilere yönelik çalışmaları ile insani yardım alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Hamdi Ulukaya, Birleşmiş Milletler tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Savunucusu ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), dünyanın 2030 yılına kadar daha sağlıklı, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için belirlenen bir plan. Zaman hızla ilerliyor ve birden fazla kriz bizi yoldan çıkarırken, SKA'nı gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sayın Hamdi Ulukaya'yı, iş ve insani yardım alanlarında gerçekleştirdiği ilham veren liderlik nedeniyle Savunucular grubuna davet etmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.

Seçkin liderler, düşünür ve aktivistlerden oluşan BM SKA Savunucuları ile güç birliği yapmaktan onur duyduğunu belirten ABD’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ise “Genel Sekretere, dünyanın her yerindeki toplulukları ve hükümetleri iklim değişikliği, açlık ve kıtlık, mülteci krizi, yoksulluk, adalet gibi dünyanın en can sıkıcı sorunlarına çözüm temelli bir yaklaşım sağlayacak kritik taahhütlere yönlendirmedeki liderliği ve tutkusu için teşekkür ediyorum.” dedi.

BM SKA Savunucuları’nın insanlara geleceği şekillendirmeye ve çocuklar için sağlıklı, güvenli ve müreffeh bir dünya sağlamaya yardımcı olacak eylemlerde bulunmaları için ilham verdiğini belirten Ulukaya, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Gutteres’e yardımcı olmak için üzerime düşeni yapmaktan onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanması için dünyayı eyleme geçirmek için çalışan dünya çapında etkili isimlerden oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Savunucuları arasında Belçika Kraliçesi Mathilde, Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'nin annesi Şehya Moza bint Nasser, Microsoft’un Başkanı Brad Smith, ABD’li ünlü oyuncu Forest Whitaker ve Nobel Barış Ödülü Sahibi Kailash Satyarthi gibi isimler bulunuyor.

Sağlıklı ve erişilebilir gıda markası Chobani ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarının yanı sıra aktivist ve hayırsever kimliğiyle öne çıkan iş insanı Hamdi Ulukaya, 2016 yılında Mülteciler için Çadır Ortaklığı (TENT) Vakfı’nı kurarak 25 milyondan fazla mülteciye ekonomik fırsatlar sağlamak için tüm dünyada özel sektörü harekete geçiriyor ve göçmenlerin hayata tutunabilmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyor. Ulukaya ayrıca, Türkiye’de kurulan startup’ları üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği Hamdi Ulukaya Girişimi ile gençlere dünyanın kapılarını açarken aynı zamanda girişimcilik dünyasında sosyal fayda ve anti-CEO kültürü gibi kavramları da geliştirmeyi amaçlıyor.

1994 yılında İngilizce öğrenmek için Türkiye’den ABD’ye giden Hamdi Ulukaya, sıfırdan başlayarak Chobani markasını ABD’de alanında dev şirketlerden biri haline getirerek, dünyada en başarılı bir girişimcilik örneklerinden biri olarak gösteriliyor.