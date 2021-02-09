Hamarat Eller’den Başkan Ayık’a ziyaret

Akyurt Belediyesinin teşvik ve desteğiyle kurulan Akyurt Hamarat Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ı ziyaret etti.

Kooperatif belediyenin de teşvikiyle 2020 Haziran ayında kuruldu. Kooperatif ortakları bitkisel üretim yapan, üretimin tüm aşamalarına hâkim, eli toprağa değen kadınlardan oluşuyor. Kooperatif bünyesinde yer alan kadınların ürettiği bitkisel ürünlerin satışı, kooperatif desteği ile pazara sunuluyor.

Akyurt’taki çalışan, çiftçi kadınların sesini duyurmayı ve kadınların iş sahasında aktif olabilmelerini sağlamayı amaçlayan kooperatif çalışmalarını değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt’un yöresel ürünlerinin tanıtımı için çıkılan bu yolda kooperatifin en büyük destekçisi olduklarını belirterek “Tanıtım ve gelir kaynağı olmasını amaçladığımız kooperatifimiz üretime başladı. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde Kadın Kooperatifiyle ilgili çalıştay, fuar ve Kadın Kooperatifleri için açılan stantlarda yer alarak Akyurt’u tanıtma fırsatı yakaladık. Ürünlerimiz bu fuarlarda oldukça ilgi çekti. Kuruluş amaçlarından biri de ’Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları ve Yemek Kültürü’nü tekrar canlandırmaktır. Bu kapsamda Akyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığı ile kooperatif ortaklarına yönelik ’Bitkisel Sepet Örücülüğü’ kursu açıldı. Sonbaharda toplanan kamışlar, kursta kadınların elinde hasır, sepet, supla ve vazoya dönüşmektedir. Kooperatif ürünlerinin sergilenmesi ve satışı sırasında yanında sunulabilecek dekoratif ürünler ortaya çıktı. Gelecekte üretime ve satışa daha elverişli alanlar oluşturarak kooperatifimizi büyütmeyi ve Akyurt’un adını daha geniş kitlelere kültürel öğelerimizle duyurmayı amaçlıyoruz. Ziyaretleri nedeniyle kadınlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.