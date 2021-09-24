Halk Ekmek mobil fırını yeniden yollarda

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın günlük 12 bin ekmek üretim kapasiteli “mobil” fırını kent genelinde dolaşarak hizmet verecek.

Son olarak Elazığ, İzmir ve Kalecik depremleri ile Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar için mobil ekmek fırını ile sıcak ekmek üreten Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, pandemi nedeniyle ara verdiği tanıtım üretimini kent genelinde yeniden başlattı. Mobil fırın ile Halk Ekmek Fabrikası’nda nasıl ekmek üretimi yapıldığını “şeffaflık” ilkesi doğrultusunda Ankaralılara göstermeyi ve hijyenik koşullarda üretilen 250 gramlık ekmeği daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Halk Ekmek Fabrikası, mobil fırınla ilçe ilçe geziyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği tanıtım üretimini Yenimahalle Karşıyaka’dan yeniden başlatan Halk Ekmek Fabrikası, hijyenik koşullarda ürettiği sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı 250 gramlık ekmekleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Mobil ekmek fırını ilçe ilçe dolaşarak, Başkentlilere ekmek üretim aşamasını canlı canlı gösteriyor.

Hedef: Halk Ekmeğin marka değerini artırmak

Mobil ekmek fırını ile ekmek üretimi ve tanıtımına Yenimahalle Karşıyaka Semt Pazarı’ndan start verdiklerini ve pandemi sürecinde fabrikadaki hijyen önlemlerini en üst seviyeye çıkarttıklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, tanıtım atağına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ankaralılar sofralarına giren başta ekmek çeşitlerimiz olmak üzere tüm unlu mamullerimizi gönül rahatlığı içerisinde yiyebilirler. Fabrikamızda kaliteli, hijyenik ve güvenilir ekmeklerimizin nasıl üretildiğini Ankara halkına şeffaf biçimde göstermek için bu uygulamayı başlatmıştık. Mobil fırınımız bir yıl sonra tekrar yollara çıktı. Tanıtım amacıyla belirleyeceğimiz ilçe ve semtlerde Başkent Marketler, Başkent Büfeler, bayilerimiz ile 419 Halk Ekmek büfesinde sattığımız 250 gramlık normal ekmeklerin nasıl üretildiğini vatandaşlarımızın canlı olarak görmesine imkan tanıyoruz. Uzman gıda mühendislerinden oluşan AR-GE birimimiz ise ekmek ve pastane ürünlerinin çeşitlerini ve kalitesini artırmak için aralıksız çalışırken, ‘üretim ve bereket’ sloganımız ile marka değerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Tanıtım amacıyla ürettiğimiz ekmeklerimizi Halk Ekmek büfelerimiz aracılığı ile vatandaşlara satıyoruz.”