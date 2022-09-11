‘Halı’ tartışmasında öldürülen genç memleketinde toprağa verildi
İstanbul Sancaktepe’de balkona asılan halı meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahla öldürülen Muhammet Ebik (24) memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Sancaktepe’de balkona asılan halı meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahla öldürülen Muhammet Ebik (24) memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
İki gün önce Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak’ta meydana gelen olayda Refai K. isimli şahıs balkona asılan halıdan rahatsız olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusu Adem Ebik’i bina girişinde silahla kolundan yaraladı. Hıncını alamayan şüpheli şahıs olaydan habersiz olan 24 yaşındaki Muhammet Ebik’i göğsünden vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Talihsiz gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından memleketi olan Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Boncuklar Köyü’ne getirildi.
Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazına Ebik’in yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Helallik alınmasının ardından İlçe Müftüsü Celalettin Taşdelen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ebik’in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.
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