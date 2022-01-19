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Halı sahalarda ’Para verdim kaleye geçmem’ diyenler önce onu arıyor

Antalya’da yaşayan Azerbaycan uyruklu Emil İsrafilov, halı saha maçlarında kaleye geçmek istemeyenlerin aradığı tek isim. Futbol tutkusunu halı sahalarda kiralık kaleci olarak sürdüren İsrafilov, maçlarda yaptığı her kurtarışla para kazanırken bu tutkusunu geçim kaynağı haline getiriyor.

Haberde İnsan 19.01.2022, 11:11
Halı sahalarda ’Para verdim kaleye geçmem’ diyenler önce onu arıyor

Antalya’da yaşayan Azerbaycan uyruklu Emil İsrafilov, halı saha maçlarında kaleye geçmek istemeyenlerin aradığı tek isim. Futbol tutkusunu halı sahalarda kiralık kaleci olarak sürdüren İsrafilov, maçlarda yaptığı her kurtarışla para kazanırken bu tutkusunu geçim kaynağı haline getiriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça yaygın bir spor olan futbol yediden yetmişe neredeyse herkesin ilgi alanı. Kolay kolay kimsenin kaleye geçmek istemediği halı saha maçlarında hayatını kiralık kaleci olarak kazanan Emil İsrafilov, aranan oyuncu oluyor. Genç yaşına rağmen 14 yılını futbol ile iç içe geçiren İsrafilov, bir yandan futsal, plaj futbolu ve mini futbol ile ilgilenirken bir yandan da pek alışılagelmedik bir geçim kaynağı olan kiralık halı saha kaleciliği ile geçimini sağlıyor.

Oyuncu olarak başladı, kiralık kaleci oldu

Halı sahaların kiralık file bekçisi 21 yaşındaki İsrafilov, kimse kaleye geçmek istemezken neden kaleci olduğunu “14 yıldır futbolun içerisindeyim, daha önce bende oyuncuydum ancak bir rahatsızlık geçirdim ve bırakmak durumunda kaldım. Tekrar oyuncu olarak geri dönemedim, daha sonrasında ise kaleci olarak geri döndüm” şeklinde anlatırken, kiralık kaleciliğe başlama serüvenini ise “Hem paraya ihtiyacım olduğu için hem de bu işi mükemmel yaptığımı düşündüğüm için kiralık kalecilik yapmaya başladım” diyerek ifade etti.

İyi performansta pirim alıyor, kötü performansta cebi boş dönüyor

Futbol sevdasını geçim kaynağı haline getiren genç kaleci, iyi performans gösterdiği maçlarda pirim alırken kötü oynadığı maçlarda ise ücret almadan sahadan ayrılıyor.

Kaleci olmanın sorumluluğu yeterince ağırken, bu işten para kazanıyor olmak omuzlara daha çok yük bindiriyor diyen İsrafilov, “Birisinden maç sonu para alıyorsan yani seni kiralıyorlarsa, bunun sorumluluğunu zaten alıyorsun. Zaman zaman hatamız oluyor normal olarak. Her insanın her oyuncunun hatası vardır. Bakü’de maça çağırdılar 50 manata davet etmişlerdi ama ben o maç gol yemedim ve 100 manat verdiler. ’Neden bu kadar fazla dedim’, ’pirim’ dediler. Belki de hayatımın en iyi halı saha maçlarından biriydi. Bir maçta da yine 50 manat vereceklerdi ama o maç rahatsız olduğum için kötü oynamıştım ve çok utandım çünkü benim kurtarabileceğim golleri yedim. Sonuç olarak da para almadım” dedi.

Türkiye’de haftada üç maça çıkarken, Bakü’de günde üç maça çıkıyor

Maçlarda kendisini kiralamak isteyenlerle instagram üzerinden iletişim kuran İsrafilov, çıktığı maç periyodunu anlatırken, “Burada çok tanınmadığım için haftada iki üç maçım oluyor, ama Bakü’de yaptığımda haftada 15-20 maçım olduğunu hatırlıyorum. Bir günde iki veya üç tane maçım oluyordu” ifadelerini kullandı.

“Eldivenler olmazsa olmazım, ekmek teknem”

Çıktığı maç başına 50 ila 100 TL civarında ücret alan İsrafilov, olmazsa olmazı kaleci eldivenlerinden bahsederken, “Onlar benim geçim kaynağım, ekmek teknem” ifadelerini kullandı. Çıktığı maçlarda çevresindekilerden ve saha içindeki takım arkadaşlarından aldığı tepkileri de anlatan kiralık file bekçisi, “Antalya’da kiralık halı saha kaleciliği olayıma takılan çok oluyor. “O nasıl iş, öyle iş mi olur” diyorlar, yememem gereken golü yediğimde ise “Ya sen nasıl kalecisin” deniliyor normal olarak. Özellikle arkadaşlarım aldığın paranın hakkını ver diyor. Bunu şaka olarak da ciddi olarak da diyen var” ifadelerini kullandı.

“Her çıktığım maça onun ismiyle çıkıyorum”

Genç kaleciye futbol merakının nereden geldiği sorulduğunda, “Ailemde sadece bir kişi vardı futbol ile ilgilenen ismi Hüseyn İsmayılov, rahmetli olmadan önce zaten Azerbaycan futbol camiasında neredeyse herkesin tanıdığı bir isimdi. Eskiler özellikle daha çok tanırdı. Her çıktığım maça onun ismiyle çıkıyorum. Onun ruhu şad olsun diye çıkıyorum. Her çıktığım maçta o duruyormuş gibi kalede durmak istiyorum” dedi.

Kiralık halı saha kaleciliği dışında profesyonel olarak da forma giymek isteyen genç, Türkiye’ye gelme sebebinin bu olduğunu belirtti. Şimdilerde ise onu profesyonelliğe götürecek yolda kendine bir menajer arıyor.

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