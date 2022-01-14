Halı sahada hayatını kaybeden şube müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’da, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şube müdürü son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Satın Alma Şube Müdürü Orhan Pehlivan (52), dün akşam Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri arasında düzenlenen turnuvada maçın bitimine yakın anlarda bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Pehlivan’ın yardımına koşan arkadaşları, kalp masajı yaparak onu hayatta tutmaya çalıştı. Pehlivan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli 2 çocuk babası ve eski futbolcu olduğu öğrenilen Orhan Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Pehlivan için bugün Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Pehlivan, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, OSKİ Genel Müdürü Murat Us ve çok sayıda eş dost ve akrabaları katıldı.