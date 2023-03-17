Haksız yere işten çıkarıldığını ileri süren işçi Tekirdağ’dan Ankara’ya yürüdü

Tekirdağ Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını öne süren Numan Büyükhan, belediyeye tepkisini göstermek için Tekirdağ’dan Ankara’ya yürüdü. Hakkını aradığı için işten çıkarıldığını söyleyen Büyükhan, sorunun çözülmemesi halinde ise CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi başlatacağını belirtti.

Tekirdağ Belediyesinde 12 senedir şoförlük yapan Numan Büyükhan, Aralık 2022’de çalıştığı belediye tarafından sağlık gerekçelerinin bahane gösterildiğini ve işten çıkarıldığını iddia etti. İşten çıkarılmasının asıl sebebinin hakları olan toplu sözleşme ve banka promosyon bedellerinin talep edilmesi olduğunu söyleyen Büyükhan, tepkisini dile getirmek için Tekirdağ’dan Ankara’ya yürüdüğünü belirtti. Hakkını aramaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Büyükhan, sorunun çözülmemesi halinde CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi yapacağını dile getirdi.

“Ödenmesi gereken tediyeler hep mahkemelik oldu”

Haksız yere işten çıkarıldığını söyleyen Büyükhan, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde çalışırken 27 Aralık 2022 tarihinde gelen bir telefon ile iş akdimin feshedildiğini öğrendim. Fesih gerekçesi olarak 2022 yılında resmi devlet hekimlerinden almış olduğum hastalık istirahat raporlarını ve buna bağlı performans düşüklüğümü ileri sürmüşlerdi. 2016 yılında 3 günlük sigortamız gasp edilmeye çalışılarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlandık. Ödenmesi gereken tediyeler hep mahkemelik oldu toplu sözleşmede yer almasına rağmen. Sendikanın avukatını zengin, bizleri ise mağdur etmekten başka bir şey yapmadılar. Bu konuda birçok kez zimmet suçu işlediler. 3 yıl toplu sözleşme yüzü göstermediler” dedi.

“Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı ve yönetim kurulu benden özür dileyecek”

Haklarını geri isteyen Büyükhan, “Bu olanlardan genel merkezin haberi yok mu acaba gerçekten merak ediyorum. Ve en son mevcut sendika ile iş birliği yapıp kazanılmış mahkemeden feragat etmek adına işçilere iş tehdidi ile baskı yapılarak zoraki imza alınmıştır. Adalet yürüyüşü yapan Kemal Kılıçdaroğlu gelsin Tekirdağ Belediyesinde adalet var mı bir baksın. Namus sözü vermişti ’kimse işinden çıkarılmayacak’ diye. Ben hakkımızı aramaktan başka ne namussuzluk yaptım? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı ve yönetim kurulu benden özür dileyecek, zararlarım karşılanacak, hak kaybım giderilecek, ben de açlık grevine girmeden işimin başına döneceğim. Yoksa CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine gireceğim. Kadro istiyoruz” ifadelerine yer verdi.