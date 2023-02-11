Hakkârili vatandaşlar ellerine kazma, kürek alıp deprem bölgesinin yolu tuttular

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde eline kazma, kürek, balta ve bazı inşaat malzemesi alan vatandaşlar, kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine doğru yola koyuldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi, Yüksekova’da da vatandaşlar canla başla seferber oldu. Yaşananlara duyarsız kalmayan Yüksekovalı vatandaşlar, demir kesme aleti, kazma, kazma, balta ve daha birçok malzemeyi ellerine ve sırtlarına alarak deprem bölgesine yol aldılar. Bir canı enkazın atında kurtarmak istediklerini söyleyen vatandaşlar, deprem dolayısı ile büyük üzüntü duyduklarını anlattılar.

“Yaya bile olsa oraya gideceğim’’

Yaya bile olsa deprem bölgesine gideceğini belirten Eyüp Yalçın, ‘’Ben tüm ekipmanımı hazırladım, bundan sonra asla durmak yok. Bizim için bir saat bir saattir. Her enkaz altında kalan can bizi bekliyor. Biz oraya canı gönülde çalışmaya gidiyoruz. Ben araçla bile gitmesem yürüsem bile oraya gideceğim’’ dedi.

Müslüm Ayhan isimli vatandaş ise, ‘’İlk günden beri ismimi gönüllü olarak yazmıştım. Şimdi biz de deprem bölgesine geçeceğiz. Elimizde ne geliyorsa hepsini yapacağız. Çünkü binlerce can enkaz altında. Biz de bunların çıkarılmasına sebep olmak istiyoruz. Elimize aldığımız, demir kesme aleti ve daha birçok malzemeyle yol alıp gidiyoruz bölgeye’’ dedi.