Hakkarili kadınlardan domates salçası üretimi başladı

Hakkari’de taş ocaklar kuran kadınlar organik domatesleri kazanlarda kaynatarak salça üretimine başladı.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından domates üretimi ve salça yapımı için yürütülen faaliyetler çerçevesinde taş ocaklar kurulup ateş yakıldı. Kadın iş gücünün aktif edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde kadınlar ocaklara koydukları kazanlarda domatesi kaynatarak salçaya dönüştürüyor.

Salça üretim faaliyetini yerinde inceleyen Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, kentte ortalama 19 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Yetiştirilen domateslerin değerlendirilmesi ve kırsalda yaşayan kadın çiftçilerinin evlerine ekonomik katkı sağlamalarını amaçladıklarını ifade eden Özkan, “Bölgedeki diğer üretici kadınların teşvik edilmesi ve yetiştirilen domateslerin değerlendirilmesi amacıyla salça yapım etkinliği düzenledik” dedi.

Kazanların başına geçerek ilk ateşi yakın AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ise “Salça etkinliğinin amacı, bölge çiftçisinin teşvik edilerek ilde salçalık domates üretiminin arttırılmasıdır. İleriki süreçte sektörde çalışan kadınların örgütlenerek kooperatif kurulması ve üretimin arttırılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.