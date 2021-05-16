banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor
Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!

Hakkari’de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Haberde İnsan 16.05.2021, 11:17
Hakkari’de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte 136’sı şehit, 62’si gazi ailesi olmak üzere toplam 198 aileyi evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyaretleri sırasında ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, devlet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaretleri sırasında çocukları da unutmayan Vali Akbıyık, kendilerine hediyeler verdi.
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur