Hakkari’de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte 136’sı şehit, 62’si gazi ailesi olmak üzere toplam 198 aileyi evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyaretleri sırasında ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, devlet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaretleri sırasında çocukları da unutmayan Vali Akbıyık, kendilerine hediyeler verdi.