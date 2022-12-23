Hakkari eski milletvekili Geylani hayatını kaybetti

1946 yılında Şemdinli ilçesinde dünyaya gelen ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 20. Dönem Bağımsız Milletvekili Naim Geylani, bugün Hakkari’de hayatını kaybetti. Avukat Seyit Tahir Aslan’ın kayınbiraderi, Taha ve Yunus Salih Aslan’ın dayıları olan Hakkari’de iki dönem milletvekili seçilen 5 çocuk babası Naim Geylani’nin yarın (24 Aralık Cumartesi) Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyünde defnedileceği belirtildi.