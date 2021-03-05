HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

ABD’de Halkbank davasıyla ilgili suçsuz yere 28 ay hapis yatmak zorunda kalan Atilla, yurda döndükten sonra 21.10.2019 tarihinde Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.