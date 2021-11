HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Türkiye’de her türlü şiddete karşı çıkacağız”

Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleden ödün vermeyeceklerini söyleyen Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Türkiye’de her türlü şiddete, her yerdeki şiddete karşı çıkacağız. Bu temel görevimizdir. Bunun için kongrede aldığımız şiddete yönelik, ayrımcılığa yönelik kararlarımız var” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu’nca “Emek Mücadelesi Ekseninde Yaşam Barışının Sağlanması, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli çalıştay düzenlendi. Çalıştaya HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, komite üyeleri ve diğer ilgililer katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Genel Başkan Arslan, şiddetin her türlüsüne karşı çıktıklarını söyleyerek, “HAK İŞ olarak kadına yönelik şiddetin durdurulması, ortadan kaldırılması konusunda yaptığımız çalışmalar var. Sendikalarımızın çalışmaları var. Araştırmalarımız var. Tabii ki Türkiye’de her türlü şiddete, her yerdeki şiddete karşı çıkacağız. Bu temel görevimizdir. Bunun için kongrede aldığımız, şiddete yönelik, ayrımcılığa yönelik kararlarımız var. Ötesine geçmek için de yeni çalışmalar yapıyoruz. Biz işin somut ve uygulama tarafındayız” ifadelerini kullandı.

“Somut adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz”

Toplumsal değerleri göz ardı etmeden şiddete karşı mücadele edeceklerini kaydeden Arslan, “Burada her sorunu çözüp, mücadelesinde başarılı olamayabiliriz ama bu kararlılığımızı her fırsatta sendikalarımızın bütün aşamalarında, her alanda bu konudaki duyarlılığımızı, karalılığımızı ve öncülüğümüzü ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yaptığımız faaliyetleri kadın erkek birlikte gerçekleştirmek bence en doğrusu olacaktır. Onun için kadın komitelerimizin bu tür etkinliklerini erkek üyelerimizle birlikte yapabildiğimiz ölçüde başarılı olacağız. Çok kolay şeyler söylemiyorum. Her birisi için büyük mücadeleler gerekiyor. Bu mücadeleyi yapmanın zorluğunu da biliyorum. Büyük büyük laflar edip, arkası ve içi doldurulmamış faaliyetler yerine küçükte olsa somut adımlar atacağız. Bu somut adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Amacı kadınların şiddetten uzak bir şekilde hayatlarını devam ettirmek olan, iş yerinde de her türlü tacizin ve şiddetin olmadığı bir çalışma hayatı hayal eden HAK-İŞ bir dengeyi de gözetmek zorunda. Bu denge ideolojik grupların ideolojik yaklaşımlarına kapılmadan devletimizin, milletimizin, toplumumuzun değerlerini de yok saymadan, bütün bu değerler etrafında kümelenerek bu sorunlarla nasıl mücadele edeceğimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

“Asgari ücretle ilgili HAK-İŞ’in temel yaklaşımları var”

Asgari ücret konusuna da değinen Arslan, “Son günlerde hemen hemen her gün çalışma hayatının gündemini asgari ücret belirliyor. Asgari ücretle ilgili HAK-İŞ’in temel yaklaşımları var. TÜRK-İŞ Başkanı beni ve DİSK Başkanını arayarak, asgari ücret konusunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine birlikte hareket edebilir miyiz konusunda bir davet aldık ve bu davetin gereği olarak TÜRK-İŞ’te toplandık. Üç konfederasyon asgari ücret sürecinde iş birliği yapabilmek için bir ilkeler manzumesini oluşturacağız. Asgari Ücret Tespit Komisyonundan önce bu ilkeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını HAK-İŞ olarak değiştirmesini istiyoruz. Herkesin orada temsil edilmesi, geniş bir temsille, geniş bir platformda konuşularak bu asgari ücretin belirlenmesini istiyoruz. Bir büyük toplu sözleşme yaparmış gibi düşünerek, çalışarak ve bu çerçevede asgari ücreti belirlememiz gerekiyor. Bir kişilik çalışanı değil, dört kişilik bir aileyi esas almamız gerekiyor. Yeni asgari ücretin enflasyonun üzerinde ama aynı zamanda bir geçim ücreti olacak şekilde yeniden planlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu belirterek şunları dedi:

“Kadına yönelik şiddet konusu bir insanlık meselesidir. Hiçbir ideolojiye, düşünceye, renge, bakış açısına, dile ve dine bağlı değildir. Bu konuya insanlık penceresinden bakmalı ve her türlü şiddete dur demeliyiz. Şiddet görenin cinsiyeti veya sayısı fark etmez. Bir kişi bile olsa vermemiz gereken mücadele aynıdır. Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz. Bu noktada adalet, sabır, sevgi, sorumluluk, öz denetim, yardımseverlik ve vatanseverlik gibi temel değerlerin kazandırılmasını önemsiyoruz. Konfederasyon üyelerimizin yüzde 25’i kadındır. HAK-İŞ, emekçi kadınların güvenli limanıdır. Güvenli geleceği kadın erkek birlikte inşa ediyoruz. Kadınlarımız için bireysel ve toplumsal güçlenmeyi, temsil gücünü ve mücadeleyi artırmayı, güçlü birey, güçlü toplum, güçlü ve örgütlü toplumu oluşturmayı birlikte başarıyoruz. Kadınların her yerde güvende olacağı, güvenle işini yapabileceği şartları oluşturma gayretimizi artırarak sürdüreceğiz.”