HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Geleceğimizin mimarı annelerimizin gününü kutluyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Sonsuz hoşgörünün, sabrın, sevginin, merhametin, saflığın, engin tecrübenin ve bilginin kaynağı olan, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, geleceğimizin güzide mimarları annelerimizin anneler gününü kutluyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, anneler gününe ilişkin mesajında, toplumun temelini aile, ailelerin temelini de annelerin oluşturduğunu belirtti.

Arslan’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Milletimizin gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu bir zihniyetle meselelere odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları eğitime ve terbiyeye bağlı olacaktır. Bu nedenle, annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Onlara, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır. Maalesef bugün, tüm dünyada kadınların ve annelerin eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal ve siyasal alan başta olmak hayatın her alanında devam eden sorunları bulunmaktadır. Ülkemizde de önemli gelişmeler ve dönüşümler yaşansa da kadınların ve annelerin çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Kadınların istihdamda daha çok yer alması için ülkemizde de annelik hakkını tümüyle güvence altına alan daha çok düzenlemenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Kadın çalışanların hamilelik ve doğum sonrası dönemlerinde iş güvencesini sağlayacak daha etkin politikalar hayata geçirilmelidir. Çalışan, engelli çocuğu olan, yaşlı bakım sorumluluğu olan annelerin hayatlarını kolaylaştırıcı erişilebilir hizmetler devlet tarafından daha etkili politikalarla hayata geçirilmelidir. Kaliteli, ulaşılabilir ve karşılanabilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım mekanizmaları yaygınlaştırılmalıdır. Ebeveyn izni uygulaması ülkemize kazandırılmalı, çocuk bakım konusunda aile ve sosyal yardım sigorta kolu kurularak yeni bir model oluşturulmalıdır. Hain terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaklaşık bin gündür oturma eylemi yapan anneleri de Anneler Gününde selamlıyoruz. Annelerimizin en kısa sürede çocuklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. HAK-İŞ olarak, terör örgütünden çocuklarını alabilmek için oturma eylemi yapan Annelerimizin mücadelesini destekliyor, en kısa zamanda hepsinin evlatlarına kavuşmasını temenni ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle anıyoruz. Muhterem şehit analarına da saygı ve sevgilerimizi sunuyor, acılarını paylaşıyoruz. Dünya genelinde savaşların, baskıcı yönetimlerin, şiddetin ve yoksulluğun yaşamını trajediye dönüştürdüğü annelerimizin de yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”