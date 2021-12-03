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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Engelli haklarına yönelik farkındalık oluşturmalıyız”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, engellilerin toplum içinde daha fazla var olabilmelerinin en önemli adımlarından birisinin istihdamın önündeki engellerin kaldırılması olduğunu belirterek, “Engellilerin istihdama katılımları desteklenmelidir. Bu konuda sadece politikaları konuşmayı değil, engellilerin daha fazla çalışmasını sağlayarak öncülük yapmalıyız” dedi.

Haberde İnsan 03.12.2021, 11:36
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Engelli haklarına yönelik farkındalık oluşturmalıyız”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, engellilerin toplum içinde daha fazla var olabilmelerinin en önemli adımlarından birisinin istihdamın önündeki engellerin kaldırılması olduğunu belirterek, “Engellilerin istihdama katılımları desteklenmelidir. Bu konuda sadece politikaları konuşmayı değil, engellilerin daha fazla çalışmasını sağlayarak öncülük yapmalıyız” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Engellilik toplumun bütün kesimleri için bir anlam ifade etmektedir. Engelli bireylerin sorunlarına yönelik çalışmalar toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir. Fırsat eşitliği penceresinden hareket ederek, engellilerin her türlü hizmete erişimlerini kolaylaştırmak için üstün çaba sarf etmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki engellilik toplumun bütün kesimleri için önemli bir anlam ifade etmektedir. Değişen dünya düzeninde engellilerin sosyal refahını sağlamak sivil toplum örgütlerinin en büyük görevdir. Bundan dolayı engelliliği hayatımızın ve günlük yaşamımızın bir parçası olarak görüp, engelli bireylerin hakları için etkin bir hak arama mekanizması geliştirilmeliyiz. Türkiye’de engelli hakları üzerine önemli atılımlar yapılmıştır. Ülkemizde engelli bireylerin sosyal, toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması için birçok adım atılmıştır. Türkiye’de son yıllarda hayata geçirilen hukuki düzenlemeler ile başta dezavantajlı kesimler olmak üzere birçok konuda adımlar atılmıştır. HAK-İŞ olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyetinin toplumda önemli bir değişim ve dönüşümün önünü açtığını belirtmek istiyoruz. Engelli bireylerin hakları ve sorunları konusunda ciddi bir duyarlılık gösterilmeli ve kamu spotlarıyla bu konuda toplumun tüm kesimlerinde farkındalığı artırmalıyız. HAK-İŞ olarak, sivil toplum örgütlerinin ve doğrudan engelli konusunda çalışan örgütlerin bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alarak, kamuoyunda farkındalık yaratmasını istiyoruz. El birliğiyle engellilerin her alanda var olabilmeleri için toplumun tüm kesimleri olarak hepimize büyük sorumluluklar düştüğünü belirtmek istiyoruz" dedi.

"Engelli dostu şehirleri inşa etmek için azami çaba göstermeliyiz"

Arslan, "Binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlar başta olmak üzere engelli bireylerin erişilebilirlik sorunları devam etmektedir. HAK-İŞ olarak engelsiz işyerleri, engelsiz okul ve hastaneler, engelsiz şehirler talep ediyoruz. Erişilebilirlik sorunlarının çözümünün engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve bağımsız bir şekilde katılımlarını kolaylaştıracağını düşünmekteyiz ifadelerini kullandı.

Tüm engelli bireyleri HAK-İŞ’te örgütlenmeye davet eden Arslan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde engellilere ilişkin hükümler ile mevzuatımızda ileri bir seviyeye gelmiş olsak da çeşitli sorunlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetlerine erişim, kamu idaresine katılım gibi birçok konuda devam eden önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar hak temelli bir anlayışıyla çözülmelidir. HAK-İŞ olarak, kamu ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan engelli işçilerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çabamız, sendikal sorumluluğumuzun bize yüklediği bir görevdir. Konfederasyonumuz, engelli işçilerin, kamuda olduğu kadar özel sektörde de var olabilmeleri için mücadelesine devam edecektir. Bununla birlikte, istihdamda engellilerin daha fazla var olabilmeleri için yetkinlik ve yeterliliklerini ortaya koymada gayret gösteren işyerlerinin desteklenmesini ve iyi uygulama örneği olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istemekteyiz."

"Engelli koçluğu hizmetlerini artırmalıyız"

Son yıllarda Türkiye’de engellilik konusunun yeni bir bakış açısıyla ele alındığını, örnek düzenlemeler ve projeler hayata geçirildiğini ifade eden Arslan, "Bunlarla birlikte engelli çalıştırma zorunluluğu, teşvik uygulamaları, E-KPSS ile kamuda engelli memur ataması, girişimcilik gibi destek uygulamaları oldukça önemli olduğunu değerlendiriyoruz. HAK-İŞ olarak engelli koçluğu modelini heyecanla takip ediyoruz. Ama bunun daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

"Engellilerin karar alma süreçlerinde temsiliyeti güçlendirilmelidir"

Engellilerin karar alma süreçlerinde temsiliyetinin güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Arslan, "Konfederasyonumuz engellilerin işgücüne katılımlarını güçlendirmek ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını desteklemek amacıyla, sosyal diyalog mekanizmalarında temsil edilmesini önemsemektedir. HAK-İŞ olarak emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz. Önemli olan anlayışımızda engelli olmamaktır diyoruz. Birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini duyarlılığa, ortak ve özgün adımlar atmaya davet ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel günlerini kutlar, kendilerini hayatın her alanında ortaya koydukları emeklerinden ötürü tebrik ederiz. Bu bilinçle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını temenni ediyoruz” dedi.

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