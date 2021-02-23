Hak-İş Genel Başkanı Arslan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, beraberindeki heyetle birlikte, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Sekreteri Eda Güner, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Öz Sağlık İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ile birlikte, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül 2019’da başlattıkları oturma eylemini 540. gündür sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Arslan, burada yaptığı konuşmada, ailelerin ortaya koyduğu onurlu mücadelenin hem Türkiye’de hem de dünyada ses getirdiğini söyledi. Arslan, "Ailelerin evlatlarımızı verin feryadı milletin vicdanında karşılık buldu. Tüm ülke, gönül birliği içerisinde annelerin mücadelesini destekliyor ve duygularını paylaşıyoruz. Anneler, Türkiye’nin 40 yıllık terörle mücadele sürecinin çok önemli bir tarafını oluşturuyor" dedi.

Arslan ve beraberindekiler, ailelerle görüştükten sonra alandan ayrıldı.