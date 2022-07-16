Hain darbe girişiminin yıl dönümünde sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Kırıkkale’deki tüm camilerden okundu.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Kırıkkale’deki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. Nur Camii’de de okunan sela "dron" ile havadan görüntülendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Rektör Ersan Aslan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, kurum müdürleri ve vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.