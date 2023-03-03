Hacı Bayram Veli Camii’nde binlerce vatandaş, depremde vefat edenlere dua etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlid-i şerif programında, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’ni dolduran binlerce kişi tarafından dua edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 19 Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı 65 il merkezindeki 72 tarihi camide cuma namazı öncesinde mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Bu camilerden biri de Ankara Hacı Bayram Veli Camii’ydi. Camiye gelen binlerce kişi, gerek caminin içini gerekse dışını doldurdu.

Camide, depremde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Öte yandan, Kur’an-ı Kerim okunan programa katılan vatandaşlara şeker ikram edildi.

Program, cuma namazının kılınmasıyla son buldu.