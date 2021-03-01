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Güzellik merkezinde kabusu yaşadı

Kahramanmaraş’ta gittiği bir güzellik merkezinde yüzüne ‘Flexcr Lazer’ tedavisi uygulanan kadının yüzü yandı, gözünden kan geldi. Genç kadın kendisini bu hale getiren güzellik merkezinden şikayetçi oldu.

Haberde İnsan 01.03.2021, 13:03
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Güzellik merkezinde kabusu yaşadı

Kahramanmaraş’ta gittiği bir güzellik merkezinde yüzüne ‘Flexcr Lazer’ tedavisi uygulanan kadının yüzü yandı, gözünden kan geldi. Genç kadın kendisini bu hale getiren güzellik merkezinden şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Filiz Demet (40) yüzündeki çiziklerin giderilmesi için Onikişubat ilçesindeki bir güzellik merkezine gitti. Burada yapılan işlem ve tedavi sonrası yüzünde şişlikler ve morarmalar oluştu.

Daha önce iki güzellik merkezine gittiğini ve yanlış tedavi sonrası zor günler geçirdiğini söyleyen Filiz Demet, “Ben iki güzellik merkezi mağduruyum. Üçüncü güzellik merkezine gittiğimde alnımın ortasında bir çizik vardı ve onun dolgusu için gittim. Onlar bana, ‘dolgu kalıcı çözüm değil 6 ay sonra yine gidecek. Benim bir kampanyam var ve onunla cilt bakımı yapıyorum’ dedi. Ben de kampanyayı sorduğumda, ‘sana anlattığımda paniklersin hastalar evrenden kötü enerji çağırıyorlar ve reaksiyon gösteriyorlar ve panikledikleri için kötü sonuçlar oluyor’ dedi. Bana işlemi anlatmayacağını söyledi. İşlemin ne olduğunu bilmiyordum. Masaya yattım ve korktuğumu söyledim. O da bana, ‘korkma bebeğim’ dedi ve ilahiler açtı. ‘Evrene güzel mesajlar gönderelim sen çok güzel olacaksın’ dedi ve uyuşturdu. İşleme geçti ve ilk işlemde herhangi bir şey hissetmedim. Sonrasında canım çok yandı ve ağrılarla uzun sürdü” dedi.

"Cildin bebek gibi olacak"

Cildinin çeşitli ilaç ve kremlere alerjisi olduğunu güzellik merkezinde kendisine sorulmadan cildine uygulama yapıldığını söyleyen Filiz Demet, “Bana ‘Flexcr Lazer’ işlemi yapmış ve ben daha öncesinde araştırmıştım, eğer bana bu işlemi yapacağını söyleseydi ben yaptırmazdım. Cildimin hassas olduğunu herhangi bir serum ya da vitaminlere, kremlere alerjim olduğumu söylemiştim. Bunu bana nerden çıkardığını söyledi. Arkadaşım vardı ve o serumları verdiğine şahit kendisi. Cildimi açtıktan sonra kendisi, ‘bak dedi cilde gönderiyoruz enjekte ediyoruz bunları, cilt alttan yenilenecek bebek gibi cilt gelecek ve kırışıklıklar gidecek’ dedi. Ve cildim işlem sonrası ben arkadaşıma yüzümden sıvı bir şeylerin aktığını söyledim. Yüzüm yanmaya başladı yarım saat içerisinde. Sabaha kadar uyuyamadım ilaç kullandım. Sonrasında gözlerim görmüyordu ve kalktığımda kan geliyordu gözümden. Yüzümü yoğun bir tabaka kaplamıştı. Arkadaşımı aradım ve beni acile getirdi. Burada yanık tanısı konuldu ve servise alındım. Yüzüm ve gözüm ilk geldiğimde bu halde değildi, hastaneye geldim ve tedavi altındayım. Karşı tarafa bilgilendirme yaptım bana tehditlerde bulundu ’şebekesiniz’ dedi. 2 bin 650 liralık bir işlem yaptırdım. Ben kendilerinden fatura talep ettim ama yarım kaldı ve boynumun altı kaldı. Faturamı talep ettim. Kendisi de bana, ’siz de şebeke oldunuz bana bu tuzağı kurdunuz’ dedi” şeklinde konuştu.

"Güzellik salonları kasap"

Kahramanmaraş’ta güzellik salonlarının kasap gibi çalıştığını söyleyen Filiz Demet, “Ben avukatımla konuştum ve mahkemeye başvurduk. Kendisi bana, ‘Mahkemeden alacağın tazminat davası ile sana ödediğim ücreti ben diğer müşterilerimden çıkarırım. Ama sen yine benim kapıma geleceksin benim yüzümü yap’ diyeceksin dedi. Kendisinin iyi yaptığını falan söyledi. Buna rağmen bize tehditler savurdu. Cildim mahvoldu zaten. Kadınlara söylüyorum güzellik salonlarına gitmeyin onlar kasap. Bir tek bir doktora gittim ve o, benim işlemimi yapmayacağını ve yüzümün işlem gördüğünü söyledi. Aynı zamanda benim işime de engel ve ben şu anda sigortadan da yararlanamıyorum” diye konuştu.
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