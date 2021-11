Güz güzeli Kapadokya

Bursa’da düğün hikayeleri çeken bir fotoğraf firmasının sosyal medya üzerinden organize ettiği Kapadokya güz organizasyonu yeni evlenen çiftlerin ilgi odağı oldu. Gelinlik ve damatlıklarını alarak 650 kilometre yol giden yeni evli çiftler, Peri Bacaları ve balonlarla kaplı gökyüzünün eşsiz manzarası eşliğinde en mutlu anlarını fotoğraf karesine nakşediyor.

Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri sınırları arasında yer alan Türkiye’nin cennet köşelerinden biri Kapadokya Peri Bacalarının güzelliği, eski evlerden restore edilen tarihî dokusu bozulmamış otelleri ve balon turları ile sonbahar mevsiminde de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Antik kent, hazan mevsiminde yeni evli çiftlerinde uğrak yeri haline gelmiş durumda.

Evli ve nişanlı çiftleri kilometrelerce uzağa fotoğraf çekimi için götüren Mutlu Bir Kare firmasının sahibi Meltem Say, sosyal medya üzerinden duyurdukları güz organizasyonuna Türkiye’nin her yerinden çiftlerin ilgi gösterdiğini söyledi. Kimi zaman havanın eksi 1 dereceye düştüğü, çekimlerin kimi zaman 12 saatten fazla sürdüğü Kapadokya çekimlerinde her gün bir çifti konuk edip fotoğrafladıklarını anlatan Say, "Kapadokya hazan mevsiminde Alis Harikalar Diyarı gibi, sabah gün doğmadan başlayan çekimlerimiz gün boyu en güzel yerlerde devam etti. Yılkı atlarının bulunduğu alanlardan, balonların olduğu alanlara ve Kapadokya’nın tarihi hanlarına kadar her yerde çiftlerimizi fotoğrafladık. Onların o anlarını hikayeleştirdik. Balonlara binen çiftlerimizde oldu. Korktular ama sonuçlarını görünce hepsi çok mutlu oldu. Biz Bursa firması olsak da Türkiye’nin her yerinden çiftlerle sosyal medya üzerinden kontak kurup bu fotoğraf buluşmalarını sağlıyoruz. Fotoğrafçı dostlarımız hiç Kapadokya’da bu türde çekim yapmadılarsa kesinlikle tavsiye ediyoruz çünkü Kapadokya’nın bu mevsimde inanılmaz bir atmosferi var" diye konuştu.