Güvenpark terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

Ankara Kızılay Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da yaşanan terör saldırısında yaşamını yitiren 36 vatandaş düzenlenen törenle anıldı.

Kızılay Güvenpark’ta terör örgütü PKK’nın 13 Mart 2016 tarihinde düzenlediği bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaş, patlamanın meydana geldiği noktada gözyaşları ile anıldı.

Terör saldırısı sonucunda yaşamını yitirenlerin anısına 36 çam fidanı ve mektup gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mektubunda, “Kahraman şehidimizin değerli ailesine, bu fidanları her şehidimizin bir simgesi olarak sizlerle paylaşıyor, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, sizlere sağlıklı bir ömür diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşları, “Güvenpark’ta hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, terörü lanetliyorum” sözleriyle andı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından da patlamanın gerçekleştiği alanda kurulan taziye çadırında lokma ikram edildi.