Güvenlik personelinden örnek davranış

Malatya Şehirler Arası otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) yolculuk yapan bir vatandaş tarafından unutulan dizüstü bilgisayar, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı güvenlik görevlisi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde yolculuk yapmak için otogara gelen Yakup Yılmaz, yanında bulunan diz üstü bilgisayarını otogarda unuttu. Otogar peronunda unutulan dizüstü bilgisayarı bulan Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Personeli Murat Gönültaş, tutanakla bilgisayarı emanete aldı.

Daha sonra yapılan çalışmalarla diz üstü bilgisayarın sahibi Yakup Yılmaz’a ulaşmayı başardıklarını belirten Gönültaş, “Yolculuk yapmak üzere MAŞTİ’ye gelen vatandaşımızın diz üstü bilgisayarını otogarda unuttuğunu güvenlik kayıtlarıyla tespit ettik. Tutanakla kayıt altına aldık. Güvenlik Şube Müdürlüğümüz bilgisayarın sahibine ulaştı. Biz de şu anda Yakup Yılmaz’a kaybettiği diz üstü bilgisayarı teslim ediyoruz” dedi.

Kaybettiği dizüstü bilgisayarın bulunmasından dolayı güvenlik personeline teşekkür eden Yakup Yılmaz ise “Malatya Büyükşehir Belediyesi personeline özellikle de Güvenlik Personeli Murat Gönültaş’a çok teşekkür ederim. MAŞTİ’de unutmuştum bilgisayarımı. Sağ olsunlar, bir şekilde bana ulaşarak, tertemiz şekilde teslim ettiler. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.