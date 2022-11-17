Güvenlik korucuları ve şehit ailelerinden HDP’li vekillere tepki

Bazı kanunlarda yapılan değişiklikleri içeren torba yasanın TBMM genel kurulunda görüşülmesi esnasında söz hakkı alan HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, güvenlik korucularını hedef alması tepkiye neden oldu. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Ersoy ve Beştaş’ı sert bir dille eleştirdi.

Sözen, camiasından bin 845 şehit, 3 bin gazi vermiş, 40 yıldır canları ve kanları pahasına vatan savunması yapan, bölge halkının can ve mal güvenliğini koruyan güvenlik korucularına yönelik ağza alınmayacak iftira, hakaret içeren, aslı astarı olmayan yalan beyanlarda bulunulduğunu söyledi. Koruculara iftira eden, hakaret eden HDP’li vekilleri kınadıklarını belirten Sözen, "Bu ifadeler aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hatıralarına saygısızlıktır.

Öncelikle ifade etmeliyim ki, mazisi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu olan kahraman güvenlik korucularımızın isimlerini kirli ağızlarına almak hiç bir HDP’linin haddi değildir. HDP’lilerin korucularımızın ismini ağızlarına almaları için önce abdest alıp, o kirli ağızlarını yıkamaları lazım. Geçmişleri pisliklerle dolu olan, bir çok ailenin ocağını söndüren, binlerce Kürt ailenin çocuğunu zorla terörist yapan, Kürtlerin kanını emen, Kürt halkını sömüren, HDP‘lilerin korucularımızın geçmişini kirli göstermeye çalışmaları hadsizlikten başka bir şey değildir. Konuşmalarında kendilerine referans aldıkları sözde İnsan Hakları Derneğinin (İHD) raporları tamamen düzmeceden ve yalanlardan ibarettir. Çünkü İHD’nin kendisi insanlığın düşmanı, PKK’nın değirmenine su taşıyan, ülkemizin altını oymaya çalışan bir ihanet şebekesidir. Çocuk katilleri HDP’lilerin korucularımızı katliamla suçlamaları tam bir tiyatro örneğidir. HDP’lilerin ve PKK’lıların korucularımızı karalamalarını da şaşkınlıkla karşılamıyoruz. Bunların kalkıp bizleri övmelerini de beklemiyoruz. HDP, PKK, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD koruculuk kaldırılsın diyorsa koruculuk tartışmasız faydalı bir sistemdir" dedi.

"HDP ve PKK Kürtlerin düşmanıdır"

Ziya Sözen, PKK ve HDP’nin Kürtlerin düşmanı olduğunu söyledi. Sözen, "Bütün dünya bilmelidir ki, HDP ve PKK Kürt halkının düşmanıdır. HDP ve PKK Kürtlerin başına gelebilecek en büyük felakettirler. Bu nedenlerden dolayı HDP’lilerde, PKK’lılarda Kürt değillerdir, Müslüman da değillerdir. HDP’de, PKK’da mütedeyin, Müslüman Kürtleri dinsizleştirme politikasıdır. Bütün bu gerçekler ışığında gazi meclisimizin onurlu üyelerine buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu katiller sürüsünün, bu kravatlı teröristlerin bizim verdiğimiz vergilerle maaş almalarını istemiyoruz. Yüce meclisimizden beklentimiz HDP ve PKK’nın rahatsızlık duyduğu kahraman güvenlik korucularımıza sahip çıkın. Güvenlik korucularımızın haklarını iyileştirin. Koruculuk sistemine kurumsal kimlik kazandırarak terörle ve teröristle daha etkin bir şekilde mücadele etmesini sağlayın. Bunların yapılması dağdaki silahlı teröristlere ve meclisteki kravatlı teröristlere verilecek en büyük cevaptır. HDP ve PKK’lılar bilmelidir ki son terörist etkisiz hale getirinceye kadar haklı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Kanunlar ve yasalar çerçevesinde dün olduğu gibi bugün de, yarın da devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde kanımızın son damlasına kadar görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. HDP’lilerin söyledikleri bu yalan ve iftira içeren alçakça sözlerini misliyle kendilerine iade ediyorum. Bütün dünya bilmelidir ki, HDP şerefli ve onurlu Kürt halkının asla temsilcisi değildir ve bundan sonra da olmayacaktır" diye konuştu.