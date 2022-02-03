Güvenlik görevlilerin vurulduğu olayda sanıkların yargılanmasına devam edildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki devlet hastanesi otoparkında araç park etme iddiasıyla çıkan üç güvenlik görevlisinin vurulduğu olayın tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Geçen 4 Mart’ta Çaycuma ilçesindeki devlet hastanesinin bahçesinde iddialara göre otopark tartışması nedeniyle güvenlik görevlileri Tolga T., Teoman T. ve R.H. silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı. Aracını park ettiği sırada güvenlik görevlisi Tolga T.’nin yanına gelerek park etmesinin yasak olduğunu öne süren baba Raci K. ile yaşanan tartışma sonrası olay yerine gelen Tahsin K.; belinden çıkardığı silahla güvenlik görevlilerini yaraladı. Hastane bahçesine gelen Tayfun K. da kardeşi ve babasını araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan iki güvenlik görevlisi Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken kalça kemiğine kurşun isabet eden Tolga T. ise BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak kurşun; bulunduğu yerin riskli olması sebebiyle Tolga T.’nin vücudundan çıkartılamazken tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sanıklar, "11 aydır hapisteyiz, tahliye istiyoruz" dedi

Olay sonrası polise teslim olan baba Raci K. ile Tahsin K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Tayfun K.’nın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Canavarca hisle kasten yaralamaya teşebbüs suçundan yargılanma talebi İddianamede olayı gerçekleştirdiği iddia edilen tutuklu sanık baba Raci K. hakkında oğlu Tahsin K.’yi silahla kasten yaralamaya azmettirme ve sanıkların kemik kırığı oluşturacak, konuşmasında sürekli zorluğa neden olacak ve duyularından veya organlarından birinin işlevini yitirilmesine neden olacak şekilde canavarca hisle kasten yaralama ve tehdit suçlarını işledikleri gerekçesiyle dosyanın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi istendi. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar baba Raci K., küçük oğlu Tahsin K. ile tutuksuz sanık büyük oğlu Tayfun K. ile taraf avukatları katıldı.

Olayda yaralanan Tolga ve Teoman T.’nin avukatları ise tutuklu sanıkların silahı kurup hazırlayarak planlı bir şekilde olay yerine geldiğini olayın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını hatırlatarak tutuklu sanıklardan şikayetlerini yinelediler. Sanıklar ise 11 aydır hapiste olduklarını ifade ederek tahliyelerini talep etti. Sanık avukatı da tahliye taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması talebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Baba Raci K. ve oğlu Tahsin K.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.