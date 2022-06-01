Güvenli bölgelerde yapılan briket evler geri dönüşleri arttırdı

Türkiye ve çeşitli STK’ların destekleriyle Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yapılan briket evler projesiyle mültecilerin geri dönüşleri hızlandı. Briket evlerde yaşayan Suriyeliler, mülteci durumundaki vatandaşlarına geri dönüş çağrısında bulundu.

Türkiye, Türk STK’lar ve Suriye topraklarındaki uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde başlatılan ’briket ev’ projeleri son hızıyla devam ediyor. Bölgedeki mağdur Suriyeliler ile çeşitli ülkelerde mülteci durumunda bulunan Suriyeliler için yapılan briket ev projeleri bir bir tamamlanırken, Suriyeliler de briket evlerde yaşamaya başladı.

Zuhara köyünde 850 briket ev tamamlandı, 4 bin 500 kişi yaşamaya başladı

Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus ilçesi Zuhara köyü yakınlarında tamamlanan Zuhara Briket Evler Kampı’nda da yaşam başladı. Türkiye, Türk STK’lar ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından tamamlanan toplam 850 briket evin bulunduğu bölgede 4 bin 500 Suriyeli yaşamaya başladı. Tamamlanan ve AFAD kontrolünde bulunan briket evler sonrası Türkiye’deki bazı Suriyeliler de bölgeye geri dönüş yaptı.

"Çadırlarda zor koşullarda yaşamaya çalışıyorduk, şimdi briket evlerde rahat nefes aldık"

Briket evlerin yapılmasının ardından Türkiye’den Suriye’ye döndüğünü söyleyen Meşal Umar, "Daha önce bu bölgeler çok sıkıntılı olduğu için çok zor koşullarda yaşamaya çalıştık. Bu bölge terörden arındırılınca biz de rahat nefes aldık. Önceden çadırlarda yaşamaya çalışıyorduk. Şimdi briket evlerde yaşamaya başladık ve rahatladık. Türkiye’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bulunduğumuz bölge güvenli, Münbiç ile Tel-Rıfat’ın da temizlenmesini istiyoruz"

Zuhara bölgesindeki briket evlerde yaşayan Ahmad Süleyman isimli Suriyeli, "Daha önce Humus’ta yaşıyordum. Olaylar artınca Türkiye’ye gittim ve 3 yıl kaldım. Daha sonra bu bölge terörden arındırıldıktan sonra briket evler de yapılınca buraya geri döndüm. Burası şu an çok güzel ve güvenli. Hayatımızdan memnunuz. Şu an bizim Türkiye’den isteğimiz güvenli bölgenin genişlemesi ve Münbiç, Tel-Rıfat gibi yerlerin de temizlenmesidir. Destekleri için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Burası artık güvenli, Suriyelilere geri dönüş çağrısı yapıyoruz"

İzzettin Hoka isimli bölge sakini ise, "Ben savaş sonrası Türkiye’ye kaçtım ve 3 yıl Sakarya’da yaşadım. Daha sonra burada güvenli bölge oluşturulunca ve briket evler yapılınca vatanıma geri döndüm. Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki Suriyelilere de geri dönüş çağrısı yapıyorum" şeklinde konuştu.