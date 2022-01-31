Gürsu’da Karadeniz rüzgârı esti

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Gürsu 4. Hamsi ve Kültür Festivali”, ilçede Karadeniz rüzgârı estirdi.

Gürsu Kapalı Pazar Alanı yanında gerçekleştirilen üç günlük festivalde vatandaşlara hamsi ikram edilirken, kurulan standlarda, yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı. “Gürsu, ülkemizin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın, birlik ruhuyla huzur içinde yaşadığı bir yer ” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ”İlçemizdeki Trabzonluların kendi kültürlerini tanıttıkları Festival, ilçemizin kültürel zenginliklerinin güzel örneklerinden biri. Hemşehrilerimizi, renkli kültürel zenginliklerimizi paylaşabilecekleri böyle güzel etkinliklerde buluşturmak bizleri mutlu ediyor. Bizi biz yapan tüm değerlerimizle bütün olmamızı pekiştirecek böyle güzelliklere ihtiyacımız var. emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Üç gün süren festivalin son gününde Cemal Çayırcı ve grubu konser verdi. Gürsulular, kemençe eşliğinde horon oynayarak soğuk havayı ısıttı.