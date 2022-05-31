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Gürcistan'da gözaltına alınan Galip Öztürk Kimdir?

İlköğretim eğitimini Çarşamba'da alan Galip Öztürk, 1992 yılında Metro Turizm'i kurmuştur. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’ne 2000'de başkan olmuştur. 4 Ocak 2005'te Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu kuran Öztürk, 40'tan fazla şirketin sahibidir.

Haberde İnsan 31.05.2022, 23:27
Gürcistan'da gözaltına alınan Galip Öztürk Kimdir?

Ayvacık, Samsun'lu olan Galip Öztürk 57 yaşındadır. Öztürk 19 Nisan 1965 tarihinde dünyaya gelmiştir. 

İlk evliliğini Hülya Öztürk ile yapan Galip Öztürk'ün 4 oğlu, 4 kızı vardır.

Ceza nedeniyle Gürcistan'a kaçtığında Kristina Öztürk ile nikah masasına oturmuştur.

Özerk'in ayrı taşıyıcı annelerden 9 çocuğu daha vardır. Çocuk başına 24 bin dolar ödediği biliniyor.

#galip öztürk
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