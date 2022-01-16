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Gurbetteki 25 yılın ardından kopamadığı köyüne muhtar oldu

Çalışmak için 1994 yılında köyünden göç edip 10 yıl Konya’da 15 yıl da yurt dışında çalışan Osman Çınar, 25 yılın ardından tekrar döndüğü köyüne mahalle sakinlerinin isteği üzerine muhtar oldu.

Haberde İnsan 16.01.2022, 12:24
Gurbetteki 25 yılın ardından kopamadığı köyüne muhtar oldu

Çalışmak için 1994 yılında köyünden göç edip 10 yıl Konya’da 15 yıl da yurt dışında çalışan Osman Çınar, 25 yılın ardından tekrar döndüğü köyüne mahalle sakinlerinin isteği üzerine muhtar oldu.

1994 yılında köy olan ve Büyükşehir Yayası ile köye dönen merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesinden göç ederek Konya merkeze yerleşen Osman Çınar (42), cami inşaatı yapan bir firmada çalışmaya başladı. Askerlik öncesi ve sonrası olmak üzere 10 yıl aynı firmada çalışan Osman Çınar, ardından Çeçenistan’a gitti. Yurt dışında da 15 yıl boyunca bir firmada cami inşaatında işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Osman Çınar, daha sonra Türkiye’ye dönemeye karar verdi. Konya’ya yerleştikten sonra köyüne de gidip gelen Osman Çınar, mahalle sakinlerinin muhtar olma teklifini ailesiyle görüştükten sonra kabul etti. Bunun üzerine Akpınar Mahallesine taşınan Osman Çınar, girdiği 2019 seçimlerini kazanarak muhtar oldu.

"Hizmet etmeyi çok seviyorum"

Yoğun çalışma hayatına ilkokul yıllarında atıldığını anlatan Çınar, “İlkokulu Akpınar Mahalle okulunda okudum. Okuldan çıktıktan sonra Konya’ya gittim ve 10 sene kadar Konya’da yaşadım. Burada cami işleri yapardık kalıp ustalığı yaptım. Bu iş için 15 sene kadar da yurt dışında çalıştım. Orada da cami yaptık. Bu aralarda köyümü çok seviyordum hiç bırakmadım. İzine gelince sürekli köyüme geliyordum. Çocukluktan beri köyümü çok seviyorum hala da seviyorum. Ben çalışırken mahalleli bana muhtar olmam için teklif sundu, nasip oldu şimdi köyüme muhtar olarak seçildim. Benim burada sadece görevim muhtarlık. Başka bir işle de uğraşmıyorum. Hizmet etmeyi çok seviyorum. Köylü vatandaşlarımdan Allah razı olsun her konuda birbirimize destek çıkıyoruz. Bizim bu mahalledeki geçim kaynağı küçükbaş hayvancılık ve tarım. Hayvanların yemlerini çıkartmak için de bu alanda işleyiş var. Ben de ayrı bir köy aşkı var. Küçük yaşlarda çocukluk aklıydı köyümü hiç bırakmadım halada çok seviyorum. Köyde ayrı bir hava var, ayrı bir koku var. Bunu ben anlatamıyorum ayrı bir sevda bu. Nasip oldu geldik buraya muhtar seçtiler önce böyle bir niyetim yoktu. Ama beni desteklediler bende muhtar oldum. Birilerine bir yardımım dokunuyorsa ne mutlu çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.

"Gençlere tavsiyem buralara gelsinler şimdi burada imkanlar daha güzel"

Gençlere bu yönde tavsiyelerde bulunan mahalle muhtarı Osman Çınar, “Köyde yaşam çok güzel, imkanı olana. Konya’daki imkan burada yok, buradaki imkanlarda Konya’da yok. Ben merkezdeki gençlere tavsiyem buralara gelsinler şimdi burada imkanlar daha güzel. Devletimiz imkanı olana destek sağlıyor. Burada benim en büyük hedefim, burada bazı şeyler eksik. Bunlar telefon çekimi olsun, alt yapı olsun, yani gençlerin daha çok aktivesi olan şeylere ağırlık vererek bunları tamamlamak benim hedefim. Eksikleri tamamlamayı canı gönülden istiyorum. Allah’ın izni ile onları da başaracağım. Vatandaşlarımı memnun edeceğim inşallah” dedi.

Osman Çınar’ın Mahalleye muhtar olmasını isteyenlerden biri olan 65 yaşındaki Ali Pala, “Köylü vatandaşlarımız muhtarımızı buraya davet etti. Memlekete hizmet için. Sevdiler sevdikleri içinde onun yapacağına inandılar. Şuan da da devletin verdiği şartlar doğrultusunda hizmet yapıyor. Şuan yollarımız açık mahallemiz temiz. Rahat rahat merkeze falan gidip gelebiliyoruz” diye konuştu.

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