Gurbetçi annenin enkaz başında umutlu bekleyişi

Yıllarca Almanya’da birikim yapan 3 çocuk annesi Şenay Kundak’ın Hatay’daki 5 ev ve 1 dükkanı depremle birlikte enkaz oldu. Elinde hiçbir şeyi kalmayan Kundak, evinin enkazında 1 milyona yakın ziynet eşyası ve parasına ait çantayı bulmaya çalışıyor.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay’da oluşturdu. Antakya’nın neredeyse yerle bir olduğu depremde, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Şenay Kundak’ın yıllarca Almanya’da çalışarak aldığı 5 ev ve 1 dükkanı da enkaza dönüştü. Şenay Kundak ve 5 kişilik ailesi ise depremden sağ olarak kurtuldu. Akevler Mahallesi’nde 8 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Kundak’ın dairesi ilk depremde büyük bir gürültüyle 2 kata kadar çöktü. Alttaki iki katta kalanlar hayatını kaybederken, Kundak’ın ailesi ise balkondan zemine atladı. Depremin ardından büyük bir şok yaşayan aile, Bolu’da yaşayan kızlarının yanına gitti. Evinin enkazının kaldırılacağı haberini almasıyla Antakya’ya gelen Kundak, 3 gündür çalışmaları yakından takip ediyor. Kundak, enkaz arasından yaklaşık 1 milyon değerinde ziynet ve para olan çantasını bulmaya çalışıyor.

"Alt katlardaki herkes öldü"

Enkaz başındaki ziynet eşyası ve gayrimenkullerinin olduğu çantayı bulmaya çalışan Şenay Kundak, deprem günü yaşadıklarını anlattı. Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Kundak, “Bizim bina 8 katlıydı. Biz dördüncü kattaydık, iki kat aşağı indik. Bizim altımızdaki katlardaki herkes öldü. 14 kişi vefat etti. Bizim katta çökmeye devam etseydi ölürdük” dedi.

"Elimizde bir şey kalmadı"

Almanya’daki birikimleriyle Hatay’da 5 daire ve bir dükkan sahibi olduğunu dile getiren Kundak, “Şu an hiçbir dairem kalmadı. Depremin ardından Bolu’ya kızımın evine taşındık. Valilikten bilgi geldi enkazın başına gelebileceğimiz yönünde. Burası yaşadığım evdi, enkazda para ve altınlarımı bulmak için geldik. 3 gündür geliyorum ama hiçbir şey bulamadık. Umudumuz da kalmadı, tozun içinde kaldık. Tüm birikimlerimiz yıkıldı. Elimizde hiçbir şey kalmadı, bir canımız kaldı. Ona da şükür” diye konuştu.