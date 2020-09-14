Günlük bin 500 cerrahi önlük

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şırnak’ta bulunan tekstil atölyesini gezerek incelemelerde bulundu.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 26. dönem Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’ı ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Şırnak Üniversitesinde yapılan çalışmaları takdir ettiğini söyledi. Yılmaz, “Şırnak Üniversitesinin 2008 yılında kurulmuş olmasına rağmen çok kısa sürede çok önemli mesafeler kat ettiğini görüyoruz. Şırnak Üniversitesinin yeni yatırımlar ve projeler ile de önümüzdeki yıllarda Şırnak’ın hatta bölgenin kalkınmasında önemli bir paya sahip olacağı inancındayım. Kanaatimce Rektörümüzün ve çalışma arkadaşlarının, aktarılan kaynakları en doğru şekilde projelendirerek bu gelişime sundukları katkılar yadsınamaz derece de başarılıdır. Bu vesile ile yoğun bir tempo ile çalışan Rektörümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan da üniversitede yürütülen çalışmaların yanı sıra fakülte, meslek yüksekokulu, yüksekokulların durumu ve üniversitenin hazırladığı projelerle ilgili ziyaretçilere bilgi verdi. Üniversitenin, şehrin geleceğine damgasını vuracak projelere ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Erkan, “Doğal gazın gelmesiyle birlikte atıl durumda bulunan Şırnak Üniversitesi kampüsünde yer alan kömürlükleri tekstil atölyesine çevrilmesi projesi kapsamında Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Kahramanmaraş’taki Blue Black tekstil firmasına tahsis ettik. 4 bin 500 metrekarelik alanda kurulan tekstil atölyesinde, günlük bin 500 cerrahi önlük üretiliyor. Atölyede üretim kapasitesi artırılarak, Şırnak’tan Avrupa ve ABD piyasalarına hazır giyim ihracatının yapılması hedefleniyor” diye konuştu.

Şehrin gelişmesi için hiçbir sorumluluktan kaçınmadıklarını belirten Rektör Erkan, şöyle devam etti:

“Bir rol modeli olarak elimizden geldiğince çağdaş ve teknolojik binalar ile bilimsel gelişmeye katkılar sunmaya devam ediyoruz. Üniversitemiz kampüsü 2019 yılının en iyi eğitim kampüsü seçildi. Bunun yanında üniversitemiz tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan 100 odalı tarihi Miheme Axaye Sor Kasrı’nı (Mehmet Ağa Kasrı) yine üniversitemiz kampüsünde bin 200 metrekare üzerinde yapıyoruz. Bu projemizi de DİKA, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve üniversite iş birliği ile yapıyoruz. Şırnak’taki kamu kurumlarıyla devam eden 42 ve tamamlanan 32 proje olmak üzere toplam 74 proje ile aldığımız 10 milyon 600 bin lira ve 74 bin 100 Euro destekle kentimizin gelişmesine büyük katkı sağlıyoruz.”

Tekstil atölyesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 26. dönem Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte kurulacak olan tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu. Tekstil atölyesindeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Erkan, şu anda sadece 30 kişi ile günde bin 500 cerrahi önlük üretildiğini, atölyenin en yakın zamanda tam kapasite ile faaliyete gireceğini aktardı. Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ile kurulan ve yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi planlan tekstil atölyesinde incelemelerde bulunan Yılmaz, Şırnak’taki kamu kurumlarının iş birliği ile tekstil atölyesinin kurulmasının çok önemli olduğunu ve bunun ülkemizde örnek bir proje olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.