Güney Koreli gönüllüler destek için deprem bölgesi Osmaniye’de

Osmaniye Belediyesi koordinasyonunda deprem bölgesine desteğe gelen Güney Kore ve Türkiye Dostluk, Kültür ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, Osmaniye’de çadır kurulumu ve yemek dağıtımı faaliyetlerine katıldılar.

Güney Kore’den 20 kişilik ekip, destek amaçlı deprem bölgesi Osmaniye’ye geldi. Kentte afetzedeler için çadır kurulumu yapıp, Osmaniye Belediyesi ekiplerince yapılan yemek dağıtım işine destek veren Koreli yardımseverler, ayrıca temin ettikleri bir tır dolusu yardım paketlerini de kentteki depremzedelere ulaştırmak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin vurduğu 11 il arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, dünyanın çeşitli ülkelerinden yardımseverler de deprem bölgelerine gelerek yanlarında getirdikleri ihtiyaç malzemelerini afetzedelere ulaştırıyorlar.

Aralarında doktor, hemşire, aşçı, iş adamları ve diğer meslek gruplarından yardımseverlerin bulunduğu 20 kişilik heyet, temin ettikleri bir tır dolusu yardım malzemesini Osmaniye Beledisi Afet İrtibat Merkezine teslim ettiler. Heyet, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı ziyaret ederek, yapacakları faaliyetler hakkında bilgilendirdiler. Başkan Kadir Kara, zorlu afet günlerinde Osmaniyeli hemşehrilerini yalnız bırakmayan Güney Koreli dostlara teşekkür etti.

Ziyaretin ardından, ekipteki bir grup Samet Aybaba İzci ve Spor Kompleksi alanında çadır kurulumu yaparken, bir grup ise belediye ekipleri ile birlikte, kentin farklı noktalarındaki afetzedelere günlük olarak ulaştırılan sıcak yemek dağıtımına yardım etti. Bir süre kentte kalacak olan Koreli ekibin, diğer günlerde de yardım paketlerinin dağıtımını yapacakları kaydedildi.