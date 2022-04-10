Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

İstanbul’da hafta sonunda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Sahilde oluşan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağış yerini güneşli bir havaya bıraktı. Hafta sonu termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği İstanbul’da vatandaşlar, Caddebostan sahiline akın etti. Ramazan ayının ilk hafta sonunda güneşli havayı da fırsat bilerek sahile gelenler çimlerde oturdu. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü. Öte yandan sahilde oluşan yoğun kalabalık dron ile görüntülendi.

“Havalar güzelleşince kimse evde duramıyor”

Havanın güzel olmasıyla sahile yürüyüşe çıkan vatandaşlardan İpek Gündoğan, “Pandemide eve kapanmıştık. Ondan sonra havalar güzelleşince artık kimse evde duramıyor. Biz de arkadaşlarla her pazar mutlaka sahile gelmeyi kafamıza koyduk. Hep böyle yürüyüş yapmayı düşünüyoruz. İnsanlar sabah erkenden gelmeye başlamışlar. Eskiden olsa bu kadar kalabalık olmazdı“ dedi.

“Köpeğim evde çok sıkılmıştı”

Köpeği ile yürüyüşe çıkan Buket Gündoğan ise, ”Köpeğim evde çok sıkılmıştı. Biraz sahil havası alsın, enerjisini atsın diye geldik arkadaşla birlikte, iyi oldu. Biraz spor yapalım, aldığımız kiloları verelim diye buradayız” diye konuştu.