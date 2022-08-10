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Güneşli havada yağmur yağdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı

Bursa’da güneşli havada ansızın bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı.

Haberde İnsan 10.08.2022, 19:13
Güneşli havada yağmur yağdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı

Bursa’da güneşli havada ansızın bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı.

Bursa’da havanın güneş olmasına rağmen şehrin belli bölgelerinde kısa süreli aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için otobüs ve metro duraklarına sığındı. Ani bastıran yağmur kısa süre sonra dindi.

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