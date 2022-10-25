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Güneş tutulmasını kaynak camı ile izlediler
Yılın ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşti. Elazığ’da bazı vatandaşlar güneşi kaynak camı ile izledi.
Haberde İnsan 25.10.2022, 17:32
Yılın ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşti. Elazığ’da bazı vatandaşlar güneşi kaynak camı ile izledi.
Kentin birçok yerinden parçalı güneş tutulmasını izlemek isteyen vatandaşlar, tutulmanın geldiği saatte sokaklara çıktı. Birçok vatandaşın röntgen filmi ile izlediği tutulmayı bazı vatandaşlar da kaynak camı yardımıyla izledi.