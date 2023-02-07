Gümüşhaneli esnaf 2 haftalık gelirini deprem bölgesine bağışlayacak

Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen depremin ardından yardım kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, Gümüşhaneli bir çay ocağı işletmecisi 2 haftalık gelirini deprem bölgesine bağışlama kararı aldı.

Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen ve uzmanların yüzyılın depremi diye nitelendirdiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki vatandaşlar için yardım kampanyalarının duyurulmasının ardından Gümüşhaneli vatandaşlar yardım için seferber oldu. Gümüşhaneli vatandaşlar kışlık kıyafet, ısıtıcı, battaniye, el feneri, bebek bezi ve kıyafeti gibi temel ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için çalışmalara devam ederken, Gümüşhaneli çay ocağı işletmecisi Murat Gedik, 2 haftalık gelirinin tamamını deprem bölgesine göndereceğini söyleyerek bütün esnaflara destek çağrısında bulundu.

“Bütün esnaf arkadaşlarımızdan aynı duyarlılığı bekliyorum”

Deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım gerektiğinin altını çizen çay ocağı işletmecisi Murat Gedik, “İnsanlarımızın duyarlı olduğunu biliyorum. Bütün esnaf arkadaşlarımızdan da aynı bu duyarlılığı bekliyorum ve yapacaklarını biliyorum. Bugün onlara yardım gerekiyor yarın bize de gerekebilir katkı bekliyoruz insanlardan. Elimizden ne gelirse yapacağız. Deprem nedeniyle ölen herkese Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun” dedi.

Esnaf olarak kampanyaya destek olacaklarını söyleyen Hüseyin Aslan, “Çok güzel yapmış biz de esnaf olarak çok memnun olduk. Herkesin elini taşın altına koyması lazım, orada enkaz altında yatanlar var, hastalar var, üşüyenler var. Herkesin çorbada tuzu olmasını istiyorum ben” diye konuştu.