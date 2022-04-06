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Gümüşhane’de hayırlı gelenek

Gümüşhane’nin Kırıklı köyünde 18 yıl önce yol kenarındaki kahvede durup pide-zeytinle iftar açan bir tır şoförüne yemek verilmesiyle başlayan ve o gün bugün devam eden hayırlı gelenek nesilden nesile aktarılarak her Ramazan ayında devam ettiriliyor.

Haberde İnsan 06.04.2022, 09:44
Gümüşhane’de hayırlı gelenek

Gümüşhane’nin Kırıklı köyünde 18 yıl önce yol kenarındaki kahvede durup pide-zeytinle iftar açan bir tır şoförüne yemek verilmesiyle başlayan ve o gün bugün devam eden hayırlı gelenek nesilden nesile aktarılarak her Ramazan ayında devam ettiriliyor.

Köyün eski muhtarlarından merhum Alim Aşkın tarafından Ramazan ayına özel başlatılan ve bir süre her akşam köydeki bir hanenin yemek yaparak sürdürdüğü gelenek Gümüşhane-Erzincan karayolu üzerindeki merkeze bağlı Kırıklı köyünde sürdürülüyor.

Evlerde yapılan yemeklerin yerine bir süre sonra aralarında para toplayarak profesyonel mutfak kurup aşçı tutan köylüler, her yıl Ramazan ayında hem köylülerinin hem de hayırsever vatandaşların bağışlarıyla Ramazan ayında iftar saatinde yoldan geçenlere 4 çeşit ücretsiz yemek veriyor.

Gelenlerin başlarda şaşkınlıkla karşılayıp para vermek istediği ve Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan etkinlik bu yıl tedbirlerin gevşetilmesiyle önceleri yol kenarındaki açık alanda yapılırken havaların soğuk olması nedeniyle köylüler tarafından yapılan tadilatla kapalı mekana alındı.

Tatlısından salatasına çeşit çeşit yemeğine kadar her türlü ihtiyacın giderildiği etkinlikte yemekler köyün gençleri tarafından misafirlere servis ediliyor.

İl merkezine 24 kilometre mesafede Gümüşhane-Erzincan Karayolu üzerinde, Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde özel aşçı tarafından yapılan yemekler günlük ortalama 100 kişiye ulaştırılıyor.

Ülke genelinde bilinirliği de artan geleneğin duyulmasının ardından başta Gümüşhane’deki başka köyler olmak üzere diğer şehirlerde de benzer uygulamalar başladı.

Uygulamayı bilen vatandaşların yol kenarında bulunan tesise direk gelmesi, bilmeyenlerin de iftara yakın saatte yoldaki araçları durdurarak "buyur" etmesiyle gerçekleştirilen uygulamayı köylüler ilelebet sürdüreceklerini söyledi.

Köydeki iftar programına katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek köylülere teşekkür ederek bu hayırlı geleneği sürdürmelerini istedi. İftarını vatandaşlarla açan Vali Taşbilek, daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

“Müslüman Türk’e yakışır bir gelenek”

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada “Yıllardır yoldan geçen herkese gönlünüzü açtığınız gibi bugün o güzel sofranıza, güzel gönlünüzde bizleri de misafir ettiniz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanan Vali Taşbilek, 2004 yılından beri sistematik olarak, daha önce de evlerde Müslüman Türk’e yakışır bir şekilde yoldan geçenleri, yolda kalmışları mağdur etmeme duygusuyla sofralarını ve gönüllerini yıllardır açtıkları için Kırıklı köyü sakinlerinde teşekkür etti.

“Bu güzel geleneğin kıyamete kadar devam etmesini diliyorum”

Kırıklı köyünde Gümüşhane’nin çok önemli bir geleneğinin yaşatıldığını ifade eden Vali Taşbilek, “Biz de sizin bu güzel sofranıza misafir olmak için geldik, beraber iftarımızı açtık. Allah hepinizden razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Köyümüzün sakinlerine sizler aracılığı ile teşekkür ediyoruz. Biraz önce iftarımızı açarken tanıştığımız arkadaşlar vardı. Bu ne kadar güzel güzel bir duygu, ne kadar güzel bir kardeşlik. İnsanların kardeşlik duygularını gösterme noktasında yaptığınız davranış her türlü takdirin üzerinde. Bundan dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyoruz. Bizim özellikle böyle günlerde ihtiyacımız olan bu. Milletimizin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe en çok ihtiyacı olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bir olmak durumundayız, beraber olmak durumundayız. Bunu Gümüşhane’nin irfan sahibi insanları olarak sizler zaten yıllardır yapıyorsunuz. Tanımadığınız insanlara bile kardeşliğinizi gösteriyorsunuz. Allah razı olsun. Haneniz şen olsun, bu güzel adetimizin inşallah kıyamete kadar devam etmesini cenabı Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

“Ömrümüz yettiğince devam edeceğiz”

Kırıklı köyü muhtarı Fikret Bulut ise Covid-19 salgını nedeniyle bu geleneğin neredeyse devam etmeyeceğini düşündüklerini fakat 2 yıllık aranın ardından yeniden iftar vermeye başladıklarını belirterek, “2004 yılından beri burada kamyoncunun peynirle zeytinle iftarını açtığını gören Alim hocamın başlattığı bu yemek buralara kadar geldi. Köyümüzün aşçısı var, mutfağı var biz hazır yemek getirmek istemiyoruz. Biz kendi ellerimizle alalım, pişirelim ve istediğimiz yemeği yapalım bu niyetle kendimiz yapıyoruz yemeği. Bunun masrafını hayırsever köylülerimiz tarafından karşılanıyor. Bu bir gönül meselesi ve gönül verenlerimiz de çok sağ olsunlar. Allah onların niyetini kabul etsin. Biz de onların adına burada güzel bir temsilde bulunuyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Şuan ilk günlerde 50-60 kişilik bir katılım var. Ömrümüz yettiğince devam edeceğiz. Buna da sebep olan Alim hocamdan Allah bin kere razı olsun. Biz de Kırıklı köyü olarak Gümüşhane’nin diğer köylerine örnek olmaya başladık. Onlara da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Yolda kalan, aç kalan insanlar burayı artık biliyorlar ve tanıyorlar"

Bu hayırlı geleneği başlatan merhum Alim Aşkın’ın oğlu Harun Aşkın da “Rahmetli babamla beraber 2003 yılında babamla birlikte yoldan geçen bir kamyoncu pide ve peynirle iftarını açarken babamla biz bunu gördük ve evden gittim yemek aldım geldim. O zaman başladık. 2004 yılında tam olarak her hane bir gün yemek yaparak bu işe iştirak ettiler. Yolda kalan, aç kalan insanlar burayı artık biliyorlar ve tanıyorlar. Pandemi dolayısıyla 2 sene veremedik onun üzüntüsünü yaşadık. Bu sene tekrar başladık, inşallah bunun devamı gelecek” sözleriyle süreci anlattı.

Trabzon’dan Kelkit’e dönerken iftar saatinde Kırıklı köyü sofrasına konuk olan Feramuz Pala da “Bizim bir hastamız vardı bugün Trabzon’a gittik. Oradan gelirken Gümüşhane’mizin Kırıklı köyünün bu meşhur iftarını duyduk. Aslında Gümüşhane’de iftar yapacaktık ama ilk defa burada iftar yapacağız. Çok güzel, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Buraya yemek getiren herkesin de kesesine bereket” ifadelerini kullandı.

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