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Gümüşhane’de ‘çarpık mezarlaşma’ kıbleyi şaşırttı

Gümüşhane kent merkezinin en büyük mezarlığı olan Emirler Mezarlığı’nda bazı mezarların yüzlerinin kıbleye dönmediği ortaya çıktı. Haberi alan vatandaşlar kendi yakınlarının mezarlarını kontrol etmeye gelirken, mezarların farklı yönlerde olması tartışmaya sebep oldu.

Haberde İnsan 02.04.2022, 10:32
Gümüşhane’de ‘çarpık mezarlaşma’ kıbleyi şaşırttı

Gümüşhane kent merkezinin en büyük mezarlığı olan Emirler Mezarlığı’nda bazı mezarların yüzlerinin kıbleye dönmediği ortaya çıktı. Haberi alan vatandaşlar kendi yakınlarının mezarlarını kontrol etmeye gelirken, mezarların farklı yönlerde olması tartışmaya sebep oldu.

Gümüşhane’de 1965 yılında inşa edilen kentin en büyük mezarlığı Emirler Mezarlığı’nda bazı mezarların yüzlerinin kıbleye dönmediği gözlendi. İçerisinde şehit mezarlarının da bulunduğu mezarlık alanının zamanla dolması ve cenazelerin defnedileceği alanın sınırlı olması nedeniyle mezarlıkların gelişigüzel yerleştirilmesi ‘çarpık mezarlaşma’ya neden oldu.

Bölgede çekilen hava fotoğraflarında mezarlıktaki ilk kabirlerde çok fazla sorun görünmezken, son yıllarda yer sorunu nedeniyle bazı kabirlerin yüzlerinin kıbleye değil de yola paralel, kenar duvarına baktığı gözlendi.

Mevcut mezarlıkta yer sorunu olması nedeniyle Belediye Başkanlığı tarafından 2015 yılında Emirler Mezarlığının üst tarafında başlayan yeni mezarlık yeri çalışmaları devam ederken, burada defne hazır şekilde inşa edilen mezar yerlerinde sorun olmadığı belirlendi.

Mezarlıkta kıblenin yanlış olduğu haberini alan vatandaşlar ise mezarlığa gelerek yakınlarının kabrini kontrol etti. Bazı kısımlardaki kabirlerin kıble yanlışlığının gözle görülür bir şekilde fark edildiğini ifade eden vatandaşlar, bundan sonra yapılacak defin işlemlerinde kıbleye uyulması gerektiğini belirtti.

“Biz de kontrol ettik kıble yüzleri farklı”

Yakınlarının kabirlerini ziyaret için mezarlığa gelen ve kıbledeki yanlışlıkları fark eden İdris İncir, “Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey yok. Yapılan yapılmış. Bundan sonrası için evet doğru kıbleyi bulmak gerekiyor. Evet biz de kontrol ettik kıble yüzleri farklı. Dini konuda bir sorunu olur mu onu ben bilemem, ona fetva verecekler hocalar” derken, Hatice Gösterit ise “Kıble açısından bence sakıncalı. Sonuç olarak kıble İslamiyet’te yön olarak boşuna belirlenmemiş. Bu namaz için de böyle. Hatta yatak odalarımızda dahi yatağımızın kıbleye doğru olması bile konuşuluyor. Müftülüğe bu konuda başvurmakta fayda var. Bu vefat etmişlerimizi rahatsız eder mi bu da ayrı bir soru. Biz de yakınımızın mezarını ziyaret etmeye geldik, bazı uygunsuzluklar vardı kıblede, bundan sonrası için daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Ne kadar doğru ve düzgün olursa, dinimiz açısından da o kadar iyi olur”

Mezarlıklardaki kıble yanlışlığının gözle görülür bir şekilde fark edildiğini söyleyen Turgut Eren, “Bugüne kadar olan yanlışlarımız en azından bundan sonra olmaz ve mezarlıklarımız kıbleye denk gelirse çok memnun oluruz. Fark etmemek mümkün değil, kendisini gösteriyor zaten. 80’li yıllardan önceki ve sonraki mezarlıklara bakarsanız fark çıkıyor zaten ortaya. Ben fetva verir şekilde konuşamam ama ne kadar doğru ve düzgün olursa, dinimiz açısından da o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı.

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