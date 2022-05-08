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Gümeli Hıdrellez Şenlikleri büyük ilgi gördü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Gümeli Belediyesi ile Gümeli Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez şenlikleri büyük ilgi gördü.

Haberde İnsan 08.05.2022, 16:18
Gümeli Hıdrellez Şenlikleri büyük ilgi gördü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Gümeli Belediyesi ile Gümeli Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez şenlikleri büyük ilgi gördü.

Gümeli beldesi meydanında düzenlenen Hıdırellez şenlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam’ın açılış konuşması ile startı verilen şenlikler vatandaşa coşkulu anlar yaşattı. Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bugün iki güzel etkinlik dolayısıyla bir aradayız. Bunlardan birisi Hıdrellez etkinliği, diğeri de beldemizin merkez cemevinin açılışı. Her ikisi de beldemizin bir değeridir. Hıdrellez Anadolu’da, Orta Asya’da, Orta Doğu’da uzun süreden beri baharın, bereketin geliş simgesi olarak kutlanan bir şenliktir. Hıdrellez gününde değişik dilekler tutulur, değişik etkinliklerle yeni bir başlangıca şahitlik yapmaya başlanır. İşte biz de bugün bunu burada yapıyoruz. Beldemiz başta olmak üzere ülkemizin, tüm insanlığın iyiliğe, güzelliğe, kardeşliğe, onun bir adımı olmasını diliyoruz bugünün" dedi.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam ise, göreve geldikleri ilk günden bu yana Gümeli beldesinin daha fazla hizmet alabilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını ifade ederek, beldenin daha fazla hizmet alabilmesi için bundan sonra da aynı özveri ve gayretle çalışacaklarını söyledi. Başkan Saydam, dünyada bahar bayramı olarak kutlanan Hıdırellez’in ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, "Türk dünyasında bilinen ve kutlanan bahar bayramıdır. Milletlerin sosyal oluşumunda kültür değerlerinin yeri büyüktür. Toplumu oluşturan unsurların başında toplumu bağlayan sevgi, saygı, gelenek görenek ve inançlar gelir. Hıdırellez bizlere her mevsim kültürümüze sahip çıkmayı, birlik ve beraberliği, saygıyı hatırlatan bir bahar bayramıdır. Hıdırellez nebi ile İlyas’ın kardeşliğidir. Biri karada, diğeri de denizde insanların yardımına, yetiş çağrımıza gelip imdadına yetişenlerdir. Tüm inançlarda kabul gördüğü gibi sıkıntıya düşen, darda zorda kalanların yardımına giden, insanların sıkıntıdan halkla halk olandır. Gümeli beldesi, yeşili, doğası, ormanı, yayları ve dünyanın en yaşlı porsuk ağacının hayat bulduğu baharın simgesi olan Hıdırellez’in anlam ve önemini simgeleyen özel bir coğrafyadır. Gümeli tam Hıdırellez’in kendisidir. Tekrar bu inancı yaşayan ve yaşatan tüm halkımızın Hıdırellez’i mutlu ve kutlu olsun, Hızır yoldaşınız olsun. İnşallah bir dahaki seneye daha güzel etkinliklerimiz olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Gümeli beldesine maddi ve manevi olarak destek veren kişilere plaket takdim edildi. Hıdrellez Bahar Şenlikleri’ne Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, belediye başkanları, dernek ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlerin semah gösterisi sunduğu şenliklerde halaylar çeken ve oynayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Şenliklere katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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