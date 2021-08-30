Gülümseten koltuk taşıma

Antalya’da otomobilin bagajına konulan koltuk düşmesin diye arkadan kaldırarak yürüyen kişi gülümsetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Yakın mesafedeki koltuğu evine taşımak isteyen iki arkadaş ilginç bir yöntem buldu. Otomobilin bagajına konulan koltuk, dengeli bir şekilde durmadı. Bu kez bir kişi otomobili kullanırken, diğer kişi koltuğu düşmemesi için tuttu. Araç ilerlerken bir kişi koltuğu kaldırarak taşıma yürüdü. Bagajdaki zorlu koltuk taşıma anları ise balkondaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken kişiler, “Arkadaki adamın çilesine bakar mısın ama öndeki çok konforlu, yurdum insanı ay çok iyi” dedi.