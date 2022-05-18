Güllü nine 111.yaşını Vali Taşbilek’le kutladı

Gümüşhane’de yaşayan ve kentin en yaşlı kadınlarından birisi olan Güllü Doğan 111.yaş gününü Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek’le kutladı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Aile Haftası nedeniyle kentin en yaşlı kadınlarından birisi olan ve bugün 111 yaşına giren Güllü Doğan’ı evinde ziyaret etti.

Eşi Sibel Taşbilek ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan’ın katıldığı ziyarette İnönü Mahallesindeki aile binasında çocuklarının ve torunlarının yanında kalan Güllü Doğan’a çiçek takdim eden Vali Taşbilek, Çanakkale Savaşı gazisi eşinin İstiklal Madalyasını göğsünde taşıyan Güllü nineyle bir süre sohbet etti.

Neşeli anların yaşandığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek hem Vali Taşbilek’e hem eşi Sibel Taşbilek’e hem de diğer ziyaretçilere bol bol dua eden Doğan’ın Vali Taşbilek’le 2 yıl önce evin önünde karşılaştıkları ve ayaküstü sohbet ettiklerini anlatması şaşkınlıkla karşılandı.

Güllü ninenin cepheye 16 yaşında giden ve Çanakkale Savaşı’ndan gazi olarak memleketine dönen eşi Temel Doğan’la olan fotoğrafını da inceleyen Vali Taşbilek, elini öpüp vedalaştığı Güllü nineye sağlık dileklerinde bulunduktan sonra evden ayrıldı.

Vali Taşbilek burada yaptığı açıklamada “Bugün ilimizin 111 yaşındaki bir değerini, Güllü ninemizi tam tevafukta oldu doğum gününde ziyaret ettik. Kendisine hayırlı ve sağlıklı ömürler dileyip duasını alıp çıktık. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Sohbet devam ederken üzerine "Rabbim başımızdan eksik etmesin" yazılı yaş pasta sürprizinin de yapıldığı Güllü nine, iyi olduğunu belirterek, “Allah size uzun ömürler versin. Çok memnun oldum, Allah ta sizleri memnun etsin, korusun, beklesin inşallah” ifadelerini kullandı.

(RE-ÖS-Y)