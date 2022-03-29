Grup halinde gezen sokak köpekleri esnaf ve vatandaşın korkulu rüyası oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri esnafa ve vatandaşa korku saçıyor. Köpeklerin bir vatandaşa saldırmasına şahit olan esnaf ise yetkililerden çözüm bulunması hususunda yardım istedi.

Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi Kaymakamlık mevkiinde dolaşan başıboş köpekler, esnaf ve vatandaşlara korku saçıyor. Grup halinde gezen köpekler, akşam saatlerinde sokakta gezen bir kişiye saldırdı. Köpeklerin arasında kalan kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtarırken kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı. Olaya şahitlik eden İdris Güneş isimli esnaf ise duruma tepki göstererek bölgeden çok sayıda insanın tedirgin bir halde geçtiğini söyledi. Başıboş köpeklerin ticaretlerine de engel olduğunu aktaran Güneş, dükkanlarına girmek isteyen müşterilerin geri döndüğünü belirtti. Hemen hemen her gün köpeklerin saldırılarına şahitlik ettiğini belirten Güneş, yetkililerden yardım istedi.

“Öyle bir saldırıyorlar ki insan ne yapacağını şaşırıyor”

Başıboş köpeklerden dolayı mağdur olduğunu aktaran esnaf İdris Güneş, “Cumartesi akşamı saat 20.00 sıralarında dükkanımın önünde otururken karşı tarafta sokak köpeklerinin bir adam saldırdığını görerek yardıma koştum. Adamın kolunu ısırdılar, o anda adam kurtulabilmek için çırpınıyordu. Kurtulabilmek için yaklaşık 30 saniye çabaladı. Bizde yardım etmek istedik ama o esnada bizde heyecandan ne yapacağımızı bilemedik. Çok şükür adam kurtuldu. Köpeklerin saldırısına uğrayan adamın kolundan kan akıyordu. Bölgede ilk müdahaleyi koluna tampon yaparak gerçekleştirdik ve daha sonrasında hastaneye gitti. Biz esnaf olarak mağdur kalıyoruz. Çünkü buraya gelmek isteyen müşterilerimiz endişelenebiliyorlar. Özellikle akşam saatlerinde ortalık sakinleşince köpekler daha da korku dolu anlar yaşatabiliyor. Biz de gece saatlerine kadar açık olduğumuz için bu tür olaylara şahit oluyoruz devamlı. Yine geçtiğimiz zamanlarda köpeklerin saldırısına maruz kalan 2 tane kız çocuğu yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna zor attılar kendilerini. Öyle bir saldırıyorlar ki insan ne yapacağını şaşırıyor o esnada. Hemen hemen her gün şahit oluyoruz böyle olaylara. Tabii ki bizde hayvanları, köpekleri seviyoruz. Fakat böyle başıboş köpekler bazen hırçınlaşarak istenmeyen olayları gerçekleştirebiliyor” dedi.