banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Castex istifa etti

Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı

Zonguldak’ta 12 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı kuyunun başında dualarla anıldı.

Haberde İnsan 17.05.2022, 09:17
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı

Zonguldak’ta 12 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı kuyunun başında dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında 17 Mayıs 2010 günü grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 30 madenci hayatını kaybetti. Facianın 12. yıl dönümünde hayatını kaybeden madenciler, olayın meydana geldiği kuyunun başında dualarla anıldı. Gece 00.00-08.00 vardiyasından çıkan işçiler ile 08.00-16.00 vardiyası işçileri anma törenine katıldı.

Kuyu başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu. Hayatını kaybeden işçiler için dua edildi. İkramların ardından tören sona erdi. Gündüz vardiyası işçileri, yerin metrelerce altında kaybettikleri meslektaşları için düzenlenen törenin ardından kömür üretimi için maden ocağına indi.

Tüm maden şehitlerine Allah’tan rahmet dileyen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, “17 Mayıs 2010 Karadon’da -540 kotunda taşeron şirketin çalışan 3 arkadaşımızı kaybettik. Üzerinden tam 12 geçmesine rağmen acılarımız dinmedi. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak biz yıllarca haykırdık. Taşeron şirketlerin kurumda çalışmasının yanlış olduğunu bağıra bağıra her yerde söyledik. Ama ne yazık ki Karadon’da 30, Kozlu’da 8 arkadaşımızı kaybettik. Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası ve işçiler ile beraber biz bu uygulamayı durdurduk. Ama ne yazık ki özel şirketler bu uygulamalar devam etti. Devamın da Soma Ermenek’teki arkadaşlarımızı kaybettik. Uygulamanın yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ben bu vesile ile tüm maden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Allah tekrar bize böyle acılar yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
19°
açık