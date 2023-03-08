Gözü yaşlı baba 2 çocuğunu kaybetti, geriye sadece enkazdan çıkarılan eşyalarındaki kokusu kaldı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da Bağlar ilçesinde 4 bina çökmüştü. Bu binaların enzakından geriye acı dolu hayat hikayeleri ve hatıralar kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Diyarbakır’da enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, enkaz altında kalan eşyalar Bağlar Belediyesi tarafından toplanıp atık geliştirme merkezinde bir araya getirildi. Eşyaları almaya gelen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, geriye kalan hatıraları ve eşyalarıyla teselli buluyor.

Günlerce devam eden eşya toplama işlemlerinde ilk önce molozlar kaldırılarak eşyalara ulaşıldı, ardından belediyeye ait araçlara yüklenen eşyalar Bağcılar Mahallesi’nde bulunan atık geliştirme ve toplama merkezine getirildi. Burada belediye personelince sınıflandırılan eşyalar, depremde yıkılan Dündar, Serin 2, Yoldaş ve Hisami Apartmanları için ayrılan departmanlara yerleştirildi.

Enkazdan çıkarılan eşyalar arasında sporcu madalyaları, Kur’an’ı Kerim’ler, ders ve okuma kitapları, bisikletler, çocuk oyuncakları, yatak ürünleri, mutfak eşyaları, giysi çeşitleri, gebelik sonuçları, evlilik fotoğrafları gibi eşyalar yer alıyor. Tek tek temizlenen ve sınıflandırılarak hazır hale getirilen eşyalar, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına teslim ediliyor. Duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, gözyaşları içerisinde eşyalarını teslim alıyor.

Eşyaların toplanmasını 10 gün içerisinde tamamlandığını belirten Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, eşyaları özelliğine göre ayrı bölmelere koyduklarını söyledi.

Tutşi, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ilk dakikalardan itibaren Bağlar ilçemizdeki enkazlara ulaştık. Bağlar ilçemiz sınırları içerisinde 4 bölgede enkaz bulunmaktaydı. Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla enkaz altındaki eşyaların muhafaza edilmesi istendi. Hayatını yitiren vatandaşlarımızın anısını barındıran eşyaları, aile veya yakınlarına teslim edelim diye böyle bir şey yaptık. Depremin olduğu ilk günden bu yana eşyaları topladık. Burada enkaz içerisinde çıkarılan eşyaların temizleme ve hangi binadan çıktığına dair bölümlere ayırdık. Eşyaları toplamamız 10 günü geçti. Burada ders kitabından yorganına, saklama kaplarından, bilgisayarına, elbiseden fotoğrafına kadar bayağı eşya çıkardık. Bunları hepsini temizleyip ayrı bölmelere koyduk” dedi.

Hayatını kaybeden vatandaşlardan hatıra kalması için toplama alanına gelen yakınlarının duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden Tutşi, “Bu esnada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları gözyaşları içerisinde giysilerini buluyor. Göz gezdirdiğimizde hayatını kaybeden çiftlerin evlilik fotoğrafları, ya da hayatını kaybeden çocukların oyuncakları bulunmaktadır. Bunlar duygu yüklü anlar yaşatıyor bize. Burada vatandaşlarımız da çok duygulanıyor. Bizim için çok zor oluyor. Ama en azından geride kalanlar için bir hatıra eşyalarını iade etmiş oluyoruz” diye konuştu.

6 Şubat gecesi 81 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı’nda 2 çocuğunu kaybeden acılı baba İrfan Bayancuk, çocuklarının hatırasını almak için geldiğini belirtti.

Bayancuk, “Serin-2 Apartmanı’nda oğlumu kızımı ve kız kardeşimi kaybettim, erkek kardeşim ve yeğenim ise yaralı bir şekilde kurtuldu. Ben o gece orada değildim. Çocuklarım halasında kalıyordu. Maalesef çocuklarım da orada hayatını kaybetti” dedi.

“Çocuklarımın hatıralarından elbise üzerindeki kokusunu buldum”

Çocuklarının hatıralarını buldukça gözyaşını tutamayan Bayancuk, “Çocuklarımın ve kız kardeşimin hatırasını toplamaya geldim. Ben bu eşyalara maddi anlamda bakmıyorum. Hepsinin ayrı bir hatırası var. Çocuklarımın ve kız kardeşimin eşyalarını bulmayı tahmin edemiyordum. Sağ olsunlar belediye bu konuda büyük yardımda bulundu. Çocuklarımın hatıralarından elbise üzerindeki kokusunu buldum” ifadelerine yer verdi.